Almudena Ariza se abre con Mercedes Milá: de los momentos límite de su carrera a cómo era trabajar con la reina Letizia en TVE

Almudena Ariza ha sido la protagonista de la última entrega de 'Me meto en un jardín', el espacio de entrevistas de Mercedes Milá en La 2. Y durante su encuentro con la periodista, la reportera de guerra no ha dudado en sincerarse sobre algunos de los momentos límite que han marcado su trayectoria en zonas de conflicto. A su vez, ha rememorado cómo era trabajar con la reina Letizia cuando coincidieron en RTVE.

Al sincerarse sobre sus años de experiencia relatando ante las cámaras todo tipo de conflictos, guerras y catástrofes, el veterano rostro de TVE ha lamentado la deshumanización de las víctimas en los últimos tiempos y cómo han calado los discursos que justifican la violencia. "Lo que me resultaría muy difícil, vamos, casi imposible, es llegar a ser imparcial cuando tienes que informar in situ de todas estas barbaridades", ha subrayado Milá al escuchar su reflexión.

"Es que no puedes ser imparcial", insistía entonces Almudena Ariza, sincerándose también sobre los momentos en los que ha llegado a temer por su vida mientras se encontraba cubriendo una zona de guerra o conflicto. Así, la periodista asegura haber vivido "momentos muy complicados y muy difíciles" a lo largo de su carrera como corresponsal de guerra, pero ha aclarado que nunca ha tenido miedo a la muerte.

Almudena Ariza sobre sus experiencias cercanas a la muerte: "Cuando me ha pasado, he tenido una sensación de paz"

"Cuando me ha pasado, y no lo digo con ninguna idea de vanagloriarme, he tenido una sensación de paz. Siento que en mi vida he estado dando pasos coherentes con lo que quería hacer y con lo que soy, y de satisfacción, orgullo con lo que he hecho y no me voy con ninguna deuda moral", ha aclarado la periodista sobre su ética profesional y esa "tranquilidad" que siente al encarar situaciones de riesgo por un bien mayor: el servicio público.

Eso sí, Almudena Ariza se ha pronunciado sobre el desgaste que le supuso la temporada que estuvo informando desde Jerusalén, con constantes insultos, gritos y agresiones siempre que trataba de hablar de Gaza durante sus conexiones en la calle. "Estoy comprometida con las víctimas", ha aclarado la veterana comunicadora reivindicando su firme postura de condena del genocidio.

“No me voy con ninguna deuda moral”. Ariza ( @almuariza ) explica qué sintió en algunos de los momentos más peligrosos de su carrera #MiláAriza



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A su vez, la periodista ha recordado la cantidad de veces que le han preguntado cómo ha afectado su carrera a su papel de madre, explicando que su labor como reportera no se vio afectada por su maternidad. Sin embargo, ha asegurado que esa nueva faceta despertó varias preguntas en ella, hasta llegar a la conclusión de que para ser buena madre debía sentirse realizada primero como persona, es decir, consiguiendo sus objetivos profesionales.

Sobre el tiempo que coincidió con la reina Letizia en TVE, ha recordado cuando se encontraban por los pasillos y ella lamentaba que "la mandasen a cubrir los carnavales de Tenerife" mientras Ariza viajaba hasta Irak para cubrir la guerra. "Siempre me ha parecido una mujer excepcional como persona. Creo que lo que le hacía feliz era estar en la calle y lo aplica a su forma de ser reina, se interesa por todo lo que pasa alrededor", ha señalado sobre su antigua compañera.