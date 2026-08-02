Sorpresa por las inusuales audiencias del último 'Malas Lenguas Noche' con Jesús Cintora en La 2 de RTVE frente a La Sexta

'Malas Lenguas' no tiene techo en audiencias en su edición nocturna en el prime time del sábado en La 2 de TVE. La última entrega del formato con Jesús Cintora antes de sus vacaciones y del más que posible salto a la mañana de La 1 tras la próxima salida de Javier Ruiz, rumbo a La Séptima, se saldó con un poderoso 7,9% de cuota de pantalla y con casi medio millón de telespectadores de media (457.000). Récord histórico y un dato absolutamente inusual para tratarse de una cadena más minoritaria.

Fue lo más visto del día en La 2, a la que dobló en share, y se quedó muy cerca de liderar la noche frente a los principales canales generalistas, abonados al cine y a las reposiciones. Por solo unas décimas no venció a la redifusión de 'Atrapa un millón', que marcó un 8,2% en Antena 3, y de 'Hay una cosa que te quiero decir', que también promedió un 8,2% en Telecinco.

Además, 'Malas Lenguas Noche' empató con el largometraje '¿Bailamos?' que ofreció La 1 en prime time (7,9%) y superó después a la cinta 'El padre de la novia' en late night (6,4%). Precisamente en esta última franja La 2 lideró sobre todos los canales con un 8,6% gracias al excelente rendimiento de la tertulia de actualidad.

😜 MALAS LENGUAS NOCHE en @la2_tve registró 2.722.000 ESPECTADORES ÚNICOS (AA).



📺 El programa reunió 457.000 espectadores de media y obtuvo un 7,9% de cuota.



🔝Fue lo más visto del día en la cadena.#Audiencias📺📊 pic.twitter.com/DQHBqT1SYf — Barlovento Comunicación (@blvcom) August 2, 2026

En cuanto a su competidor más directo, 'La Sexta Xplica' en La Sexta, la distancia fue realmente considerable. La otra gran tertulia de la noche, presentada por Verónica Sanz en relevo de José Yélamo por vacaciones, anotó un 5,6% de cuota y 328.000 seguidores. Es decir, se colocó 2,3 puntos por debajo del formato de la pública.

Así las cosas, y en resumen, 'Malas Lenguas Noche' fue la tercera opción más fuerte del sábado, situándose por encima de 'La Sexta Xplica' durante prácticamente toda la emisión tal y como se puede observar en la curva elaborada por el consultor Hugo Carabaña; en la que se aprecia también que el minuto de oro en espectadores tuvo lugar a las 22:51 horas con 684.000 telespectadores y el de más cuota a las 00:31 horas con un 11,6%. El tramo más competitivo se registró entre las 00:00 y las 00:45 horas aproximadamente, cuando rebasó ampliamente la barrera del 10%.

Curva de #Audiencias de 'Malas Lenguas Noche' y 'laSexta Xplica'



'Malas Lenguas Noche'

Minuto de oro: 22h51 (684.000 y 8,99%)

El de más cuota: 00h31 (11,58%)

LIDERA 23h48-23h59 y 00h06-00h47



'laSexta Xplica'

Minuto de oro: 22h11 (559.000 y 7,37%)

El de más cuota: 00h06 (7,51%) pic.twitter.com/QqJK41ykjj — Hugo 💻💙 (@hugo_cnm) August 2, 2026

En lo que respecta a su funcionamiento por mercados, 'Malas Lenguas Noche' se hizo con el dominio, casi hegemónico, en su particular 'batalla' con el espacio de Atresmedia. Salvo en Asturias, Cantabria y Extremadura, territorios que cayeron del lado de La Sexta, en el resto de regiones se impuso, destacando especialmente en La Rioja (16,4%), Navarra (14%), Galicia (11,5%), Castilla y León (10,2%) o Madrid (9,4%). Todos estos ámbitos por encima de la media nacional del 7,9%.