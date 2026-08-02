El sonoro dardo de Sarah Santaolalla a Iker Jiménez al hablar de la manipulación con el escándalo del ático de Ayuso en RTVE

Como era de esperar, 'Malas Lenguas Noche' ha dedicado su entrega de este sábado, 1 de agosto, a abordar el último escándalo que rodea a Isabel Díaz Ayuso. Y, una vez más, Sarah Santaolalla ha sido la más dura con la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Todo empezó el pasado miércoles, cuando El País publicó que el Gobierno de Ayuso había comprado un polémico ático de 485 metros cuadrados, y 200 metros de terraza. Un portavoz de la Comunidad de Madrid explicó al citado diario que el ático se compró para que lo utilice la presidenta y un pequeño equipo de colaboradores "durante la rehabilitación de la Real Casa de Correos, cuyos trabajos comenzarán en agosto". La adquisición con dinero público se formalizó hace 3 meses y medio, según los datos del Registro de la Propiedad.

Este sábado, en 'Malas Lenguas Noche' han abordado el tema del ático. Y ante la defensa que José Luis Pérez hizo sobre la presidenta madrileña, Sarah Santaolalla no dudó en tomar la palabra para pararle los pies, y poner en su sitio a Díaz Ayuso, con dardo incluido a Iker Jiménez. "No manipulemos. Que yo no soy los de los OVNIS", empezó diciendo la analista política, con una clara alusión al programa 'Horizonte' en Cuatro.

Sarah Santaolalla: "Ayuso no es nadie más allá de la M-30"

Acto seguido, la colaboradora de RTVE atizaba duramente a la política del PP: "Yo lo que digo es que Ayuso aprovecha esto (la crisis migratoria en Ceuta) para que no se hable de lo otro. Que ella tenga desde el martes para dar explicaciones y se calle… Esto no se ha producido, lógicamente, por Ayuso. Ayuso no es nadie más allá de la M-30, vamos a centrarnos, no le importa ni a Marruecos ni a Estados Unidos ni siquiera a su familia, que le diría 'para un poco ya'".

"Si le importa a su familia. ¿Cómo no le va a importar a su familia, por Dios?", le reprochó Jesús Cintora. Sin embargo, Sarah Santaolalla no se achantó: "Pues a su novio. Su novio le podía decir 'para un poco con los áticos'. A lo que voy, como yo no soy lo de los OVNIS, un poquito de respeto, es que como ella no ha dedicado ni una sola declaración después de esa rueda de prensa bochornosa y su primer tuit ha sido para hablar de invasión, que es mentira que haya una invasión en este país".

"Podíamos pensar un poquito que ni por muchas cosas que pasen en este país se va a olvidar el escándalo si no da declaraciones públicas. Ni siquiera en mitad de los incendios, ni siquiera en mitad de esta semana, ha tenido ni un segundo para declarar y para explicar todo lo que ha pasado con el ático", ha insistido la analista política, quien también ha puesto los puntos sobre las íes a Arantxa Pérez, quien no cesó en sus intentos por defender a Ayuso.

“No, yo no soy los de los OVNIS. Ayuso no es nadie más allá de la M30. Tuitea de Ceuta y calla por el ático”

— Sarah SantaOlalla (@SarahPerezSanta)



Así se pone en su sitio al fachosfero y manipulador de Jose Luis Pérez (@Perez_go)

Qué GeniaLA y 👑



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Sarah Santaolalla, sobre Ayuso: "Miente más que habla"

En opinión de Sarah Santaolalla, "no hay dictador marroquí que tape el escándalo del ático de Ayuso, no hay invasión por mucho que quiera decir la señora Ayuso, que tape el casoplón. Por mucho que ella quiera dedicarles sus únicos tuits a hablar del tema de Ceuta. Estamos ante un escándalo más de la señora Ayuso que todavía después de una semana no ha dicho ni mu".

"No sabemos cómo se pagó esa casa, cuánto ha costado, no sabemos para qué se iba a dedicar esa casa. No sabemos nada. Solo sabemos que esta señora miente más que habla, que la Comunidad de Madrid no ha dado ni una sola explicación y que hay un silencio informativo, por parte de algunos medios, atronador", lamentó la colaboradora. Acto seguido, Jesús Cintora se dirigió a Arantxa Pérez para preguntarle por el precio del ático: "¿Sabes ya lo que ha costado?". A lo que ella respondió: "No, pero estamos hablando de la vivienda privada de Ayuso, ¿y qué nos importa? Es suya". "No, es dinero público", le recordó Sarah Santaolalla.

"Ya está bien, que todas las viviendas de la señora Ayuso, de una forma u otra, ha sido a través de dinero público, cuando no es de la Comunidad de Madrid es del fraude fiscal o de los pufos de su familia", continuó, visiblemente indignada. "Se la ha pillado con un ático de lujo de 6 millones de euros, y una vez se le ha pillado con este ático han corrido a difundir el bulo de que encima iban a donar el dinero a los incendios, un poco frívolo por su parte. No se puede invertir en los incendios, es por ley", recordó la colaboradora.

Una vez más, Sarah Santaolalla volvió a acusar al Gobierno de la Comunidad de Madrid de mentir: "No solo mienten, o desconocen la ley, o la ignoran, sino que además utilizan una tragedia como es los incendios para o incumplir la ley o mentir a la gente, porque el dinero que puedan sacar de las ventas de las viviendas, nunca va a poder ir a los incendios".

"Se la ha pillado con un ático de lujo, de 6 millones de euros, pagado con dinero del contribuyente. Esto es un escándalo y no solo tendría que haber explicaciones, sino que tendría que haber dimisiones. Y el Partido Popular no dice ni mu, porque saben que el chollo que se ha marcado la señora Ayuso no lo pueden defender", sentenció Sarah Santaolalla en el programa de TVE.