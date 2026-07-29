Sarah Santaolalla pone el foco en las claves que esconde el ático comprado de Ayuso y señala a Telemadrid desde RTVE

Es sin duda una de las noticias del día y uno de los mayores escándalos a los que se enfrenta Isabel Díaz Ayuso. Y por ello, al igual que ha hecho Javier Ruiz en 'Mañaneros 360', en 'Malas Lenguas' han abordado el tema del ático que ha comprado la Comunidad de Madrid como oficina temporal para la Presidenta; y tanto Sarah Santaolalla como Javier Aroca han sido rotundos en su condena.

"Ojo, faltan explicaciones. El Gobierno de Ayuso compra un ático en una de las zonas más caras de España y ella dice que es por una reforma en la actual sede del Gobierno, y que es lo suyo, lo suyo, pero no dicen cuánto ha costado, nos hemos enterado a través de la prensa. Todo muy raro", ha empezado explicando Jesús Cintora, dando paso a las declaraciones de Díaz Ayuso a la prensa.

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Después, Sarah Santaolalla no ha dudado en decir que "esta noticia hay que contarla con todo el rigor por todas las claves que esconde". "Estamos hablando de un escándalo más de Ayuso. En Madrid hay casi 100.000 calles y ha ido a parar a la que ya tiene otra propiedad. Hablamos de que esta compra se hace en abril y conocemos la información en julio. Estamos hablando de falta de transparencia y de que nos están intentando vender en las últimas horas porque se han dado cuenta de que la primera versión no cuela, de que ahora ya no es una vivienda, es una oficina, ¿pero un ático con una terraza de 200 metros cuadrados para oficina?", se ha preguntado la analista política.

"Cuando vemos como las llamas arrasan y cómo no hay una inversión en bomberos forestales ni un plan de prevención vemos que el gobierno de Ayuso se lo gasta en pisitos, en aticazos de lujo. Y ya vimos como compró el casoplón de Rascafría para que Ayuso pasase sus vacaciones y ahora vemos como compra un ático. Aquí hay muchas irregularidades que hay que contrastar. Dicen que es temporal, ¿pero si es temporal por qué gastan tanta pasta y por qué no lo alquilan? La realidad es que no le gustaba la fruta sino que le gustaban los áticos de lujo", ha sentenciado Sarah Santaolalla.

Y cuando Arantxa Sánchez ha tratado de defender a Ayuso recordando cómo Yolanda Díaz vive en un piso de 443 metros cuadrados, Sarah Santaoalalla no se ha podido reprimir. "No conocemos a ningún presidente autonómico que se haya comprado casoplones con dinero público. Aquí estamos hablando de que presuntamente esta casa se ha comprado con el dinero de todos los madrileños y la gente que vive en la Comunidad de Madrid no le tiene que pagar los áticos de lujo a su novio defraudador y a ella", le ha replicado la analista a su compañera.

Sarah Santaolalla denuncia el silencio de Telemadrid sobre el escándalo del ático

Asimismo, Santaolalla se ha atrevido a lanzar un pronóstico de lo que hubiera pasado si en lugar de Ayuso esto lo hubiera hecho un político de izquierdas. "Si esto lo hace un político de izquierdas primero habría una denuncia de una asociación ultraderechista y después un juez lo hubiese admitido a trámite a ver si hay algún tipo de delito de malversación o cualquier tipo de corruptela pero como es Isabel Díaz Ayuso se le permite el chollo, el chanchullo y el fraude. ¿Y el silencio informativo qué? Si esto lo hiciese alguien de izquierdas abría telediarios y el especial de Telemadrid esta noche no lo vas a tener", ha terminado diciendo la analista cuestionando así cómo este escándalo apenas se haya tratado en otras cadenas de televisión.

"Esto lo justifican con una obra en la Puerta del Sol, una obra que no está presupuestada ni aparece en un portal de transparencia. Es que ni la justificación a la compra aparece. Han ido mintiendo según han ido revelando información. Estamos a un paso de que alguien defienda que no es un gran ático porque no tiene jacuzzi, que Ayuso no se merece una terraza de 200 metros cuadrados sino de 400. Y la realidad es que con el dinero de los madrileños no se le puede pagar los casoplones ni a esta señora ni a ningún político", ha seguido criticando la analista.

💸 La Comunidad de Madrid compra un ático de lujo para que Ayuso lo utilice como oficina temporal



💢 "Lo justifican con una obra en la Puerta del Sol en la delegación que no está presupuestada, que no aparece", apunta @SarahPerezSanta



👉 "La compra de esto tampoco aparece",… pic.twitter.com/kg7uersrGU — Malas Lenguas (@MalasLenguas_Tv) July 29, 2026

Finalmente, Sarah Santaolalla ha dejado una última sentencia a Ayuso por la compra de este ático después de la grave situación que atraviesan los bomberos forestales. "Que bien hubiesen venido estos seis millones de euros o más o menos, pero esa millonada que se han gastado, en un ático de lujo, para la prevención y los bomberos forestales. Quizás es insolidario comprar aticazos de lujo para que la presi esté a gustito mientras vemos cómo arden las casas de la gente, los campos, los bosques y los pueblos", ha proseguido.

"Todos aquellos que esta semana justificaban a Ayuso y decían que no hay que politizar esto, algunos decíamos que no se equivoquen, que hoy llora y va de víctima. Pero es la responsable de la presidenta de la Comunidad Autónoma y dentro de un año hará como con las familias de las residencias, primero en el funeral lloró y después les llamó panda de frustrados y víctimas politizadas. Y esto hará dentro de un año", ha concluido.