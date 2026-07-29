La Sexta oficializa la vuelta de Marc Giró a su programación con una clara indirecta tras la renovación de 'Cara al show'

Con la llegada de agosto, las cadenas de televisión empiezan a mirar ya a la nueva temporada televisiva y por ello han empezado a anunciarse los estrenos que llegarán en septiembre así como los regresos de programas que se marcharon de vacaciones. Es el caso de 'Cara al show', el programa de Marc Giró en La Sexta.

Como avanzamos en exclusiva en El Televisero, 'Cara al show' regresará en septiembre a la parrilla de la cadena pues Atresmedia mantiene su confianza en el formato a pesar de no contar con las audiencias esperadas.

En este sentido, cabe aclarar que 'Cara al show' no está pensando como un programa que se renueva por temporadas, sino como un formato con continuidad que cesís sus emisiones por el verano, pero que volverá tras el periodo estival como así estaba estipulado antes de su estreno.

De esta forma, La Sexta ha empezado a promocionar el regreso de Marc Giró para "muy pronto". En este anuncio, se ve a algunos de los invitados que han pasado por el formato en su primera temporada a carcajada limpia. Y es que ese es el claim del teaser de su vuelta.

Así, tras ver a rostros como Gabriel Rufián, Yolanda Ramos, Héctor Bellerín, Pedro Almodóvar, Nacho Duato, Pablo Alborán, Antonio Orozco o los Estopa riéndose durante las entrevistas que realizó Marc Giró; aparece el catalán con toda una declaración de intenciones. "Quien ríe el último, ríe mejor", advierte.

Quien ríe el último... ríe mejor.



📺 Nueva temporada de @CaraAlShow con Marc Giró muy pronto pic.twitter.com/YH1S1rCk8b — laSexta (@laSextaTV) July 28, 2026

Un refrán popular que parece que Marc Giró utiliza con una doble intención en lo que puede ser una clara respuesta a los que han criticado su programa, su salto a La Sexta y los que han cuestionado sus audiencias. Y es que hay que resaltar que la primera tanda de entregas de 'Cara al show' emitidas entre el 21 de abril y el 7 de julio cerró con una media del 5,4% y 430.000 espectadores.

No obstante, el programa producido por Minuto de Barras SL, llegó a bajar al 3,7% y 318.000 espectadores en su penúltima entrega y su programa menos visto llegó incluso a quedarse en solo 277.000 seguidores. Unas cifras que están por debajo de la media mensual de la cadena en mayo y en junio y que distan mucho del 11,3% de cuota de pantalla y 864.000 televidentes que había marcado 'Late Xou' en su última temporada en TVE.