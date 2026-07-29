RTVE promociona ya el estreno de 'MasterChef Celebrity Legends' y muestra a los 15 concursantes famosos de su primera edición

Queda poco más de un mes para que arranque la nueva temporada televisiva y por ello, las cadenas están empezando a revelar algunas de sus bazas para el otoño. Si hace unos días era Telecinco quién lanzaba la primera promo de 'Supervivientes All Stars', ahora es RTVE la que ha hecho lo propio con 'MasterChef Celebrity Legends'.

Después de aprovechar el Mundial para lanzar una promo con todas sus ofertas de entretenimiento y de ficción para la nueva temporada, ahora La 1 anuncia ya de forma individual la que será una de sus grandes apuestas con la llegada de septiembre.

En esta primera promo, La 1 deja ver en las cocinas a los 15 famosos que volverán a enfundarse el delantal y que tratarán de conquistar el título de 'MasterChef Celebrity Legends' así como a los jueces del programa. Precisamente, Pepe Rodríguez, Marta Sanahuja y Jordi Cruz son los encargados de revelar algunas de las pistas sobre esta nueva edición del talent.

"No ganaron MasterChef, ganaron algo más difícil: quedarse para siempre", aseguran los tres jueces. "Toda fe tiene sus profetas, toda religión tiene sus leyendas ¡Masterchefistas, llegó la era de la redención", añaden los chefs en este primer teaser en el que se ve además a los 15 famosos que buscan una nueva oportunidad como cocineros.

Cabe recordar que este año, TVE y Shine Iberia han apostado por esta edición 'All Stars' para celebrar el décimo aniversario de la versión con famosos del talent de cocina. Una temporada que como siempre llegará en septiembre antes de darle el relevo a los niños con la próxima edición de 'MasterChef Junior' en diciembre, que ya prepara su regreso tras faltar a su cita el año pasado.

No ganaron @masterchef_es, pero consiguieron algo más difícil: quedarse para siempre.



Masterchefistas, ha llegado la hora de la redención. 🙌



✨'MasterChef Celebrity Legends'✨, muy pronto GRAN ESTRENO en @la1_tvehttps://t.co/8uvZSh4Xes pic.twitter.com/PoPcNgkkaW — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) July 28, 2026

Los 15 participantes de 'MasterChef Celebrity Legends'

Concursantes de 'MasterChef Celebrity Legends'

Los 15 famosos que volverán a los fogones de 'MasterChef Celebrity Legends' son el torero Manuel Díaz 'El Cordobés', la actriz y presentadora Anabel Alonso, la actriz y colaboradora Bibiana Fernández, el actor y humorista Edu Soto, el modelo Juan Betancourt, el actor y director Santiago Segura, los actores Paz Vega y Juanjo Ballesta, el humorista Florentino Fernández, los cantantes David Bustamante, Ruth Lorenzo y Mala Rodríguez, la diseñadora María Escoté, la influencer Marina Rivers y el aristócrata Pocholo Martínez-Bordiú.