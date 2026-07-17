Las nuevas series que llegarán a RTVE la próxima temporada: de los biopics de Rocío Jurado y Chiquito de la Calzada a un thriller de Hugo Silva

RTVE aprovechó el amplio previo de la semifinal entre Francia-España del Mundial 2026 para lanzar una promo vanagloriándose de los grandes datos que ha cosechado esta temporada con la ficción en prime time así como en las tardes con 'Valle Salvaje' y 'La Promesa', y avanzar a su vez las nuevas series en las que trabaja para la próxima temporada.

De esta manera, TVE saca pecho asegurando que "la ficción española arrasa en RTVE" y que las tres series más vistas del prime time esta temporada se emitieron en La 1. Para empezar destacan como 'ENA, la reina Victoria Eugenia' lideró con 1.600.000 espectadores de media y como 'Barrio Esperanza' es "el mejor estreno de ficción de la temporada" y acumula una media de casi 1.400.000 espectadores.

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Asimismo, también recalcan que 'Sin Gluten' fue "la comedia más competitiva de La 1 en los últimos diez años" con casi 1.400.000 espectadores de media y que por la tarde tanto 'Valle Salvaje' como 'La Promesa' lideran en sus respectivas franjas mes a mes.

"Y la próxima temporada reforzamos nuestro apoyo a la ficción española", recalca la voz en off de TVE antes de anunciar los títulos de cuatro series que verán la luz en La 1 en la temporada 2026-2027. Para empezar promocionan el estreno de 'Rojo sobre blanco', un nuevo thriller policiaco con Hugo Silva y María Hervás y confirman la producción de 'Rocío', la serie sobre Rocío Jurado que contará con actores como Susana Córdoba, Carmen Raigón, Martiño Rivas, Marta Hoyos, Miguel Hermoso Arnao, Pol Hermoso y Miquel Fernández, entre otros.

Por otro lado, La 1 también anuncia otras dos series de las que se desconocía su existencia por ahora. Una llamada 'El valle de los arcángeles', que apunta a ser la adaptación de la novela histórica de Rafael Tarradas Bultó; y 'Chiquito, el grande', una miniserie de dos episodios que será un biopic de Chiquito de la Calzada producido por Mundo Ficción ('El mundo es nuestro') y Warner ITVP, creado por el actor y director Alfonso Sánchez ('Allí abajo', 'Ocho apellidos vascos') y que comenzará su rodaje en Málaga en los próximos meses según avanza Diario Sur.