RTVE renueva su catálogo de ficción tras meses de sequía: ya rueda 'Rojo sobre blanco' con Hugo Silva, y completa su reparto

TVE ha confirmado este viernes la puesta en marcha de 'Rojo sobre blanco', una nueva ficción de corte policiaco con Hugo Silva y María Hervás ('Machos alfa') como protagonistas, tal y como había avanzado El País hace unas semanas.

Con ello, La 1 refuerza su apuesta por la ficción para el prime time tras meses de sequía sin ninguna producción en marcha, y después de que en los últimos años se haya reducido notablemente la producción de ficción. De hecho, la cadena pública lleva desde diciembre sin emitir ninguna ficción de producción propia tras el final de 'ENA'.

'Rojo sobre blanco' es un thriller luminoso donde la comedia y la intriga se entremezclan en el día a día de una comisaría. Completan el reparto de la ficción Irene Arcos ('Machos alfa'), Pablo Derqui ('Su majestad'), Manu Baqueiro ('Amar es para siempre', 'Perdiendo el juicio'), Francis Lorenzo ('La Caza. Monteperdido'), Juanlu González ('La caza. Guadiana'), Belén Écija ('4 estrellas'), Miryam Gallego ('La Moderna')y Ana Gracia ('4 estrellas'), entre otros.

Con 'Rojo sobre blanco', TVE se vuelve a unir con uno de los mejores creadores de ficción de nuestro país. Y es que la serie está producida por Good Mood y cuenta con Daniel Écija ('4 estrellas', 'Estoy vivo', 'Águila Roja') como productor ejecutivo. El mismo Écija forma parte del equipo de guion junto a Guillermo Cisneros (como coordinador de guion), Tirso Conde, Andrés Martín Soto, Javier Galán, Víctor Pedreira, Paco de Campos Mendizábal y Ana Sierra. Mientras que Jesús Rodrigo, María Pulido y David Molina Encinas serán sus directores.

Por otro lado, cabe decir que con esta nueva ficción policiaca, TVE da un vuelco a la estructura que ha llevado a cabo en los últimos años con la ficción al recuperar la duración de 70 minutos. Y es que 'Rojo sobre blanco' contará con ocho episodios de 70 minutos que se están rodando en platós y diferentes localizaciones de Madrid y Tenerife.

Así es 'Rojo sobre blanco'

Imagen del reparto completo de 'Rojo sobre blanco'

Daniela (María Hervás) vive con su madre y su hijo Pablo en un pequeño piso del centro de Madrid. Trabaja por las noches de camarera en el bar de una estación de servicio hasta que, un día, el destino la obliga a enfrentarse a su pasado.

Mario (Hugo Silva), un inspector de policía en plena crisis matrimonial, regresa desde Italia dispuesto a recuperar a su familia. No lo tendrá fácil porque su mujer trabaja en la misma comisaría y él la engañó con una compañera…

A raíz de un mediático caso de secuestro, Mario descubrirá que Daniela tiene una habilidad extraordinaria para hallar pistas e indicios donde los demás sólo ven palabras. A partir de ese día, ella colaborará con la policía utilizando su talento con el lenguaje para resolver los casos… Y la atracción entre el inspector y la lingüista forense lo pondrá todo patas arriba.

'Rojo sobre blanco' es una serie policíaca única. Un thriller luminoso donde la comedia y la intriga se entremezclan en el día a día de la comisaría. Un procedimental en el que Daniela y Mario junto al resto de sus compañeros resolverán los casos tratando de compatibilizar el trabajo, sus vidas familiares y el amor. Los criminales van a tener que medir sus palabras.