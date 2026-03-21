RTVE amplía su oferta de ficción con estas dos nuevas series españolas protagonizadas por Hugo Silva

TVE lleva tres meses sin emitir ninguna ficción de producción propia en el prime time de La 1 pues hay que recordar que 'Anatomía de un instante' es una producción de Movistar Plus+. No obstante, la cadena pública se encuentra en plena promoción de 'Barrio Esperanza', una nueva comedia protagonizada por Mariona Terés, Alejo Sauras y Mariano Peña. Además, la cadena pública se encuentra en pleno rodaje de otra ficción con Hugo Silva.

Así, tal y como publica El País, TVE se encuentra rodando 'Rojo sobre blanco', una nueva serie policiaca con Hugo Silva ('El ministerio del tiempo') y María Hervás ('Machos alfa') como protagonistas y que concluirá sus grabaciones en el mes de junio.

Producida en colaboración con Good Mood, será un thriller que combinará comedia e intriga y se ambientará en el día a día de una comisaría al más puro estilo 'El comisario' y 'Los hombres de Paco'. Será una nueva apuesta de la cadena pública por este género tras otras series como 'Estoy vivo' o 'Asuntos internos'.

Daniel Écija regresa así a trabajar con RTVE tras 'Cuatro estrellas' como productor ejecutivo de la serie, que cuenta además con Guillermo Cisneros ('El mal invisible', 'Estoy vivo') como coordinador de guion de la ficción.

El reparto de 'Rojo sobre blanco' se completa con otros actores de la talla de Irene Arcos ('Machos alfa'), Pablo Derqui ('Furia', 'Su majestad'), Manu Baqueiro ('Perdiendo el juicio'), Francis Lorenzo ('La caza') y Belén Écija ('4 estrellas'), entre otros.

Hugo Silva también protagonizará 'Los 39'

Cartel de 'Los 39. La memoria de los olvidados'

Cabe señalar que 'Rojo sobre blanco' no es la única ficción de TVE con Hugo Silva como protagonista. Y es que la cadena pública también cuenta en su cartera con la producción de 'Los 39', una producción de Secuoya Studios de seis episodios de 50 minutos que combinará thriller, misterio, supervivencia y drama épico.

Creada por David Martínez y Roberto Serrano, con guion de ellos junto a Paula Moreno, Mayte Castillo y Natalia Peralta, 'Los 39' se inspira en la historia real de los 39 hombres que Cristóbal Colón abandonó en la isla La Española en 1492. La serie va más allá de la versión oficial de la historia, adentrándose en las vidas y experiencias de estos hombres, sus relaciones con las tribus taínas que habitaban la isla y las luchas por el poder, el amor y la supervivencia que se desarrollaron en ese contexto histórico. Esta producción está inspirada en la trilogía 'La pérdida del paraíso' (Planeta), de José Luis Muñoz Jimeno.

El reparto de 'Los 39' es internacional y cuenta con actores como Hugo Silva, Pablo Derqui, Víctor Rebull, Diego Vásquez, Akima Maldonado, Daniel Grao, Sandra Reyes, Alejandra Preciado, Robert Aguilar y Ángela Cano, entre otros.