Tras desenmascarar la semana pasada a Begoña Villacís y María del Monte, 'Mask singer: adivina quién canta' ha emitido este miércoles la sexta entrega de su quinta edición en Antena 3 con dos nuevas máscaras que han tenido que revelar su identidad.

Este miércoles el programa era testigo del enfrentamiento entre Clavel, Tortuga, Jirafa, Pizza y Mejillón. Las cinco máscaras regresaban al escenario de 'Mask Singer: adivina quién canta' para batirse en un duelo y un truelo, pero solo tres de ellas podían mantener oculta su identidad y pasar a la semifinal de la semana que viene.

Además, en esta sexta entrega, 'Mask singer' volvía a contar con un investigador como invitado sumándose a Ana Milán, Juan y Medio, Boris Izaguirre y Ruth Lorenzo. En este caso era el presentador y meteorólogo Roberto Brasero.

Así, Pizza, Jirafa, Clavel se enfrentaron en un 'truelo' inicial por mantenerse en el concurso. De ellas, la primera en actuar era Pizza, que versionaba el famoso "Pedro" de Rafaella Carrá. Tras su actuación, Ana Milán y Boris Izaguirre tenían muy claro que se trataba de Lydia Lozano. Por su parte, Roberto Brasero apostaba por Penélope Cruz y Ruth Lorenzo lo hacía por Pilar Eyre mientras que Juan y Medio mencionaba a Marta Sánchez.

Lydia Lozano, de 'De Viernes' a la Pizza de 'Mask singer'

Finalmente era Pizza la máscara que tenía que desenmascararse tras perder el truelo frente a Jirafa y Clavel. Y tal y como habían adivinado Boris y Ana Milán y todo el público en X", debajo de la máscara de comida italiana se encontraba Lydia Lozano.

De este modo, la colaboradora volvía a Antena 3 casi 25 años después de sus últimos trabajos en la cadena de Atresmedia como tertuliana de programas como 'A plena luz' y 'Confianza ciega'. Así, Lydia Lozano ha cambiado por un día Telecinco por la cadena rival. No obstante, cabe decir que cuando grabó su paso por 'Mask singer' todavía no había regresado a Mediaset como colaboradora de 'De Viernes'.

"¡Boris, cómo te sabes el chuminero!", exclamaba Lydia al ver que Boris Izaguirre le había descubierto. "Es de lo más divertido que he hecho en mi vida", reconocía la periodista orgullosa de haber pasado por el programa de Antena 3 y haber vivido su aventura. Una participación que había ocultado hasta a su marido Charly. "Le decía que estaba haciendo un especial de Lola Flores para una plataforma", comentaba.