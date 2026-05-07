'Mask Singer' sorprende al desenmascarar a una ex política y una cantante en su quinto programa en Antena 3

Después de desenmascarar la semana pasada a Tomás Roncero y a Cayetana Guillén Cuervo, este miércoles Antena 3 ha ofrecido la quinta entrega de la quinta edición de 'Mask singer: adivina quién canta' con dos nuevos desenmascaramientos.

Este miércoles cinco nuevas máscaras se enfrentaban al reto de conseguir clasificarse para la semifinal del programa y no ser descubiertos por los investigadores. Loro, Chihuahua, Momia, Troglodita y Mofeta eran las cinco máscaras que volvían a subirse al escenario.

Además, en esta quinta entrega, 'Mask singer' ha recuperado otro clásico del programa que presenta Arturo Valls, la visita de una investigadora especial. Así, la humorista y colaboradora de 'El Hormiguero', Susi Caramelo se sumaba a Ana Milán, Ruth Lorenzo, Juan y Medio y Boris Izaguirre.

Begoña Villacís deja en shock al desenmascararse como Chihuahua

La primera en abrir la veda en este quinto programa de 'Mask Singer 5' era Mofeta, que versionaba "Los Ángeles" de Aitana. Al escucharla, Ruth Lorenzo cambiaba de teoría y defendía que era Tamara Falcó mientras Susi Caramelo optaba por Nicole Kimpell (la pareja de Antonio Banderas) y Boris Izaguirre insistía con Paloma Cuevas. Y Ana Milán optaba ahora por decir que se trataba de Elena Furiase y Juan y Medio defendía que era la propia Aitana.

Después llegaba el turno de Troglodita, que en esta ocasión interpretaba "Ni una sola palabra" de Paulina Rubio. El primero en defender su teoría era Juan y Medio asegurando que era Niña Pastori y Ana Milán optaba por Edurne mientras que Susi Caramelo elegía a Beatriz Luengo. Por su lado, Boris Izaguirre creía que era Victoria Abril y Ruth Lorenzo se unía a la teoría de Beatriz Luengo.

Chihuahua cantaba "Please don't go" y tras escucharla llegaban las apuestas de los investigadores siendo Boris Izaguirre el primero en defender que se trataba de su admiradísima y adoradísima Jaydy Michel mientras que Ana Milán seguía apostando por Violeta Mangriñán. Por su lado, Susi Caramelo mencionaba a la actriz María Valverde y Ruth Lorenzo se reafirmaba con Jessica Goicoechea y Juan y Medio mantenía que era Paulina Rubio.

Tras las votaciones, se revelaba que era Chihuahua quién tenía que despedirse de 'Mask singer' y revelar su identidad. Y ninguno de los investigadores acertó con sus apuestas pues era la abogada y ex política de Ciudadanos, Begoña Villacís la que se encontraba debajo de dicha máscara dejando en shock a todos los investigadores.

María del Monte sorprende como el Loro de 'Mask singer'

En el segundo duelo de la noche eran Momia y Loro los que se enfrentaban. La primera en actuar era Momia versionando "Rock DJ" de Robbie Williams. Tras verlo y escucharlo, Susi Caramelo defendía que se trataba de Alejandro Sanz mientras que Juan y Medio comentaba que era Jorge Fernández y Ruth Lorenzo optaba por Antonio Banderas al robarle la teoría a Juan. Por su lado, Ana Milán insistía por Imanol Arias y Boris Izaguirre apostaba por Jon Kortajarena.

Tras escuchar a Loro cantar "Me has invitado a bailar" de Dani Fernández llegaba el momento de las apuestas. La primera en opinar era Susi Caramelo asegurando que era Joaquín Sánchez mientras que Juan y Medio optaba por Alberto Chicote haciendo que la humorista se sumara al presentador. Por su lado, Ruth Lorenzo defendía que era Santiago Segura y Boris Izaguirre mencionaba al ex futbolista Roberto Carlos y Ana Milán daba un giro al apostar por una mujer con Mercedes Milá.

Después de sus actuaciones llegaba el momento de conocer qué máscara se clasificaba para la semifinal y quién tenía que revelar su identidad. Y tras los votos del público y los investigadores era Loro quién tenía que dar la cara y al quitarse la máscara sorprendía a todos al descubrirse que se trataba de María del Monte.