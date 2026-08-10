Mediaset paraliza sin avisar la emisión de 'Allá Tú' y programa una reposición del concurso este lunes

Los fans de 'Allá tú' que hayan sintonizado este lunes Telecinco para ver una nueva entrega se han llevado un fuerte chasco al ver que la cadena estaba emitiendo una reposición. Así, por sorpresa la cadena ha optado por paralizar la emisión de nuevas entregas.

Así, tras ofrecer hasta ahora programas nuevos con total normalidad, Telecinco ha sorprendido este lunes al ofrecer una entrega que ya había emitido el pasado 21 de marzo. Un movimiento inaudito pues hasta ahora la cadena nunca había optado por esta estrategia con ninguno de sus concursos en la tarde.

No obstante, es una estrategia habitual de las cadenas con sus concursos. De hecho, Antena 3 suele alternar la emisión de nuevos programas de 'La ruleta de la suerte' con reposiciones en la sobremesa mientras que La 2 lleva dando reposiciones de 'Trivial Pursuit' y 'Cifras y letras' todo el verano y desde el mes de agosto hace lo propio con 'Saber y ganar'.

También la propia Telecinco lleva dando reposiciones de 'El precio justo' desde hace semanas. Sin embargo, el hecho de seguir este mismo plan con 'Allá tú' llama la atención pues se trata de una franja con mucho consumo y donde 'Pasapalabra' no descansa en todo el verano con nuevas entregas.

Además este cambio se produce justo cuando 'Allá tú' es el único producto de toda la tarde de Telecinco que se suele mover en torno al 10% siendo sin lugar a dudas el producto que mejor funciona de toda la franja vespertina. En este sentido, el concurso producido por Gestmusic marcó el pasado viernes uno de sus mejores resultados con un 11% y 713.000 espectadores.

Queda por ver si Telecinco opta por emitir reposiciones de 'Allá tú' en lo que queda de verano hasta septiembre o si se trata de una medida temporal para ganar tiempo y aprovechar el menor consumo para no malgastar entregas nuevas del programa.

Cabe recordar que Telecinco ha renovado 'Allá tú' hasta finales de año y seguirá apostando por el concurso en sus tardes. Aunque todavía se desconoce cómo quedará configurada la parrilla de la cadena a partir de septiembre y qué sucederá con el game show cuando llegue 'Rueda la letra' con Carlos Sobera a la programación.

Estupor entre la audiencia de 'Allá tú'

Una decisión que ha generado mucho estupor entre la audiencia de 'Allá tú'. Algunos no han dudado en preguntar por qué hoy el programa era repetido mientras que otros incluso han criticado a Telecinco por esta estrategia asegurando que se pasan a ver 'Pasapalabra'.

@telecincoes que haces con el programa de "Allá tú" el programa que estás poniendo está tarde es más antiguo que el hilo negro. — Mariflor Canaria 🇮🇨 💜💜 (@MariflorCnaria) August 10, 2026

Por qué es repetitivo el programa de hoy? — Cristóbal García (@CGP_TV) August 10, 2026

Pues no. Hoy os vais a comer una mierda. Ahí os quedáis con vuestro programa repetido. Hoy toca @PasapalabraA3 😁 — Rocío ♥️ (@robau95) August 10, 2026

*En elaboración