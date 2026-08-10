Medidas en la parrilla de Telecinco: Amplía 'First Dates' y retira del prime time una de sus ofertas por las audiencias

'First Dates' sigue ampliando su emisión en el prime time de Telecinco durante este verano. Tras dar el salto a la noche de los viernes y los domingos emitiéndose así prácticamente durante toda la semana, salvo el sábado, ahora Mediaset ha tomado una nueva decisión con el dating show presentado por Carlos Sobera.

Así, después de que este domingo, Telecinco optara por ampliar la emisión de 'First Dates' durante todo el prime time hasta las 0:30 horas relegando la reposición de 'Universo Calleja' al late night; la cadena seguirá esa misma estrategia en la noche de los lunes retrasando así la serie 'Romi' tras su gran fracaso en audiencia.

Unos movimientos que llegan después de que el pasado viernes 'First Dates' liderara su franja de emisión con un 10,4% y 796.000 espectadores. No obstante, este domingo, el dating show no obtuvo los mismos resultados y anotó un bajo 7,5% y 577.000 espectadores siendo incluso superado por la mínima por la emisión de la película 'Que se mueran los feos' en La Sexta.

Pese a ello, Telecinco confía en que 'First Dates' ayude a mejorar las audiencias de la noche del lunes frente a 'El Grand Prix' y 'En tierra lejana' después de que la serie 'Romi' bajara el pasado lunes a unos discretos 5,4% y 373.000 y 6,4% y 214.000 seguidores con sus episodios 3 y 4 respectivamente.

Con este movimiento, 'Romi' queda relegada desde este lunes al late night y pasará a emitirse un único episodio por noche a partir de las 0:20 horas después de esta entrega ampliada de 'First Dates'.

'First Dates', el comodín de Telecinco para su programación

Como decimos, este nuevo giro en la emisión de 'First Dates' viene a confirmar que el programa producido por Warner ITVP es todo un comodín para Mediaset. Tras casi diez años en el access prime time de Cuatro, Mediaset optó por trasladar el dating show a Telecinco el pasado mes de enero para tratar de aupar los datos de la cadena principal y apostar por una versión diaria de 'Horizonte' en Cuatro.

Sin embargo, poco después, Mediaset sorprendió al retirar 'First Dates' de su parrilla para poder ofrecer la última edición de 'La isla de las tentaciones' en su access prime time de lunes, martes y miércoles. Con ello, por primera vez el formato se quedaba fuera de la programación pese a su buen funcionamiento en audiencia.

Semanas después, 'First Dates' regresó al access prime time de Telecinco y durante varias semanas el programa también ha ocupado el prime time de varias noches tras quedarse con huecos vacíos en junio durante el Mundial.

Por si fuera poco con sus seis días de emisión en el access de Telecinco, cabe recordar que Cuatro también emite reposiciones de 'First Dates' de lunes a jueves entre las 21:05 y las 21:35 horas justo antes de las reposiciones de 'Viajeros Cuatro', que han tomado el relevo de 'Horizonte'.

Así queda la programación de Telecinco este lunes: