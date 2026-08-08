Ion Aramendi se revuelve contra 'El verano se mueve' en Telecinco por burlarse de su posado en bañador: "Os estáis pasando"

Hace unos días, Ion Aramendi se convertía en portada de 'Diez Minutos' tras ser cazado por los paparazzis en la playa junto a su mujer, María Amores. La pareja disfrutó de una escapada a La Manga del Mar Menor, Murcia, ajenos a los objetivos de las cámaras. Junto a ellos sus tres hijos, Ion (13), Lucas (9), y la pequeña Marieta (4).

Estas instantáneas han sido utilizadas por 'El verano se mueve', el programa que presenta cada tarde en Telecinco, para mofarse de su bañador con estampado de flores. Harto de las bromas, Ion Aramendi ha acabado estallando en la entrega de este viernes, 7 de agosto, en la que el equipo se ha trasladado hasta Peñíscola (Valencia) para hacer una nueva entrega del espacio veraniego.

Como cada día, han repasado los temas de actualidad. Pero, además, han analizado minuciosamente los estilismos de las celebrities para ir a la playa. Y, una vez más, el bañador del presentador ha vuelto a ser objeto de mofas por parte de sus compañeros, como ya lo fue unos días antes. En aquella ocasión, el vasco se lo tomó con sentido del humor, uniéndose a las bromas por su llamativo traje de baño. "No estoy mal, no estoy mal", reconoció, sacando pecho de las imágenes.

Sobre su comentado estilismo, Ion Aramendi aseguró: "Sabía que me iban a hacer una jugarreta con esto. Llevo toda la mañana escuchando al equipo decir que mi bañador es un horror. ¡No está tan mal! ¿Qué le pasa?". Ante el apoyo de Marta López, el presentador confesó que "la tele engorda y avejenta. Nosotros estamos mucho mejor".

Ion Aramendi se planta ante las continuas mofas de su equipo por su bañador

Sin embargo, este viernes, el vasco ha mostrado un evidente malestar con su equipo por continuar con las gracias. El formato de Telecinco ha vuelto a proyectar la portada de 'Diez Minutos' en la que se ve a Ion Aramendi y su mujer luciendo palmito en las playas murcianas. Algo que ya no le ha hecho gracia: "¿Por qué me sacáis mi foto del bañador! Copón, me va a perseguir toda la vida… ¡Sois unos pesados, de verdad!", ha exclamado el presentador, visiblemente molesto.

Negándose a seguir recibiendo pullas por sus instantáneas, el comunicador ha espetado: "Sí, he salido en bañador, ¿qué pasa? No os vais a meter hoy con mi bañador". Aunque de poco ha servido esta advertencia, ya que poco después, el equipo del programa ha vuelto a mostrar la portada, provocando, ya sí, que Ion Aramendi se pusiese serio: "De verdad, como pongáis otra vez mi bañador, voy a control… Os estáis pasando", ha sentenciado.

Ion Aramendi está tenido un verano a tope de trabajo debido al magacín que se emite de lunes a viernes en Telecinco. Aprovechando que el viernes 24 de julio el programa se hizo en Cartagena, el presentador y su familia decidieron acercarse a La Manga para pasar el fin de semana. En las instantáneas publicadas por la citada revista, se le puede ver como un auténtico padrazo disfrutando de sus tres hijos, así como de su mujer, a la que conoció cuando ambos estudiaban periodismo en Salamanca.