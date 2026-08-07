Mediaset anuncia hoy la retirada de 'De Viernes' y emite reposiciones en la programación de Telecinco

Los espectadores que sintonicen este viernes Telecinco para ver una nueva entrega de 'De Viernes' se llevarán un mazazo pues en lugar de un nuevo programa, la cadena de Mediaset ofrecerá un recopilatorio de los mejores momentos del programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona.

Algo que sucederá también durante todo el mes de agosto. Y es que Telecinco ha optado por dar descanso a 'De Viernes' en su programación durante todo este mes como ya hiciera el año pasado. Un parón temporal para que el equipo pueda disfrutar al menos de la noche de los viernes.

Y es que hay que recordar que parte del equipo de 'De Viernes' se mantendrá durante todo el mes de agosto en las tardes con 'De lunes a viernes'. Así, tanto los presentadores como sus colaboradores seguirán acompañando a la audiencia de lunes a viernes al igual que su directora, Julia Tapia, y parte de su equipo de redactores.

Tal y como aseguraron Beatriz Archidona y Santi Acosta en el último programa, 'De Viernes' no volverá a la programación de Telecinco hasta septiembre. De modo, que salvo cambio de última hora, el espacio de entrevistas estará fuera de la parrilla de Mediaset hasta el viernes 4 de septiembre. Será entonces cuando se estrene la cuarta temporada del formato producido por Producciones Mandarina.

"Nos despedimos en 'De Viernes' hasta septiembre. Les vamos a ofrecer lo mejor de los viernes a partir de la semana que viene", aseguró Beatriz Archidona. "Hasta septiembre en 'De Viernes' pero estamos entre semana 'De lunes a viernes' a partir de las 18:00 horas", añadió Santi Acosta.