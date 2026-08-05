Telecinco cambia su estrategia y fija el estreno de la serie franco-belga 'Una receta para dos' en el día menos pensado

Telecinco lleva semanas anunciando una producción bajo el título de 'Una receta para dos'. Ahora, la cadena de Mediaset ha puesto fecha al estreno de esta serie franco-belga, cuyo nombre original es 'La Belle et le Boulanger' ('La bella y el panadero'), que ya emitieron tanto La Une en Bélgica como TF1 en Francia.

Lo más sorprendente es el día elegido por Telecinco para su emisión. Y es que la cadena ha optado por lanzar esta nueva ficción en la noche de los sábados, algo poco habitual. Así, Mediaset aprovecha el final de 'Hay una cosa que te quiero decir' para emitir esta nueva producción internacional después de haber emitido una reposición del programa de Jorge Javier Vázquez la semana pasada.

Con esta decisión, 'Una receta para dos' se enfrentará a La Noche de Carmen Machi en La 1 con los estrenos de las películas 'La voz del sol' y 'Verano en diciembre' en La 1, a 'Malas Lenguas Noche' en La 2, a las reposiciones de 'Atrapa un millón' en Antena 3, a El Blockbuster de Cuatro y a 'La Sexta Xplica' en La Sexta.

'Una receta para dos' es una comedia romántica basada en la serie hebrea 'The Baker and the Beauty' y está protagonizada por el actor y compositor franco-israelí Amir Haddad, conocido tras su paso por 'La Voz' y después de haber representado a Francia en Eurovisión 2016 con la canción 'J'ai cherché', quedando en sexta posición. Junto a Amir, el elenco artístico de 'Una receta para dos' se completa con otros actores como Ludmilla von Claer, Lionnel Astier, Mathilda May, Gary Mihaileanu, Sarah Stern, Mitty Hazanavicius, Xavier Robic, Lisa Do Couto Teixeira o Lily Nambininsoa.

Cabe decir que 'Una receta para dos' consta de cuatro episodios de 50 minutos. Lo que por ahora se desconoce es cuál será la estrategia de emisión de Telecinco y si ofrecerá solo los dos primeros capítulos o si optará por emitir la ficción completa en una noche aprovechando su corta duración.

Lo que si queda claro es que Telecinco está apostando fuerte por la ficción este verano con hasta cuatro noches ocupadas por series. Y es que no hay que olvidar que la cadena emite 'Romi' en la noche de los lunes, 'Sandokán' en la de los miércoles y 'Ella, maldita alma' en la de los jueves.

¿De qué va 'Una receta para dos'?

Benjamin Mercier (Amir Haddad) y Louise Meyer (Ludmilla von Claer) son como el día y la noche. Literalmente. Cada mañana al amanecer, Louise sube a un avión para desfilar para los diseñadores de moda más importantes, mientras que Benjamin hornea sus primeras baguettes en la panadería familiar.

Él empieza su día, ella se acuesta. Él da los buenos días, ella da las buenas noches. Louise y Benjamin nunca debieron haberse cruzado… Pero su encuentro casual tiene lugar en el baño de un restaurante. Dura 90 segundos… justo antes de que Vanessa (Sarah Stern) sorprenda a Benjamin pidiéndole matrimonio en público. La vida perfectamente ordenada de Benjamin se pone patas arriba esa noche, arrastrando consigo a toda su familia.