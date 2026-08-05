Baile de caras en RTVE: Inesperado recambio para Javier Ruiz en 'Mañaneros 360' ante su fichaje por La Séptima

Javier Ruiz tiene los días contados en RTVE. Así, tal y como avanzó El Confidencial Digital, el presentador se despedirá definitivamente de 'Mañaneros 360' este viernes 7 de agosto para incorporarse a La Séptima, el nuevo canal de TDT que llegará el 5 de noviembre. Y con su marcha se queda un hueco libre en las mañanas.

A la espera de que se confirme el cambio de Jesús Cintora para ponerse al frente de la nueva etapa de 'Mañaneros 360' desde septiembre, hasta entonces TVE ha decidido apostar por un relevo temporal desde el próximo lunes 10 de agosto. Y aunque todo hacía indicar que sería Adela González quién se encargaría de presentar la tertulia política finalmente no será así.

Y es que según ha publicado El Independiente, TVE ha decidido que sea Aida Bao quien sustituya a Javier Ruiz en 'Mañaneros 360' desde la próxima semana. Así, la periodista, que se ha encargado de conducir 'La Hora de La 1' junto a Álex Barreiro desde finales de junio, cambiará de programa.

En este sentido, todo apunta a que como se había publicado anteriormente, y salvo cambios de última hora, Silvia Intxaurrondo retomará su puesto al frente de 'La Hora de La 1' el próximo lunes 10 de agosto. Con su vuelta, TVE ha optado por reconfigurar sus caras y seguir apostando por Aida Bao tras su buen hacer en el programa matinal.

Aida Bao, sustituta temporal de Javier Ruiz en 'Mañaneros 360'

Aida Bao en 'La Hora de La 1'

De esta manera, la intención de TVE pasa porque Aida Bao se haga cargo de la tertulia política de 'Mañaneros 360' durante el mes de agosto hasta que Jesús Cintora se incorpore definitivamente al formato con el arranque de la nueva temporada. Algo que conllevará además un terremoto de cambios en los diferentes programas de actualidad de La 1 y La 2 tras la marcha de Javier Ruiz a La Séptima.

Así, como ya hemos publicado, el salto de Cintora a las mañanas hará que 'Malas Lenguas' pase a estar liderado por Gonzalo Miró junto a Esther Palomera en el tramo de La 2 y junto a Ana Hinestrosa en La 1.

Una elección que llega después de que el presentador ya esté conduciendo estas semanas el programa durante las vacaciones del soriano con gran éxito de audiencia tras alcanzar máximo histórico este martes junto a Ane Ibarzabal. Por su parte, Martín Barreiro será el encargado de ocupar el puesto de Miró en 'Directo al grano' junto a Marta Flich.