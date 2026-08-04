Telecinco da marcha atrás y suprime el nombre del nuevo 'Rosco' de 'Rueda la letra' tras publicarlo por error

Telecinco sigue trabajando junto a Bulldog TV en la producción de 'Rueda la letra', el nuevo concurso que rescatará 'El Rosco' de 'Pasapalabra' después de la sentencia del Tribunal Supremo que obligó al cese de la misma en el formato de Antena 3. Y una de las grandes incógnitas sigue siendo como se llamará a esa prueba final.

Cabe recordar que Mediaset no podrá utilizar el término de 'El Rosco' pues es una marca registrada por ITV Studios, la productora del formato de Antena 3. Es por ello, por lo que desde Telecinco llevan semanas trabajando en cómo llamar al célebre juego que ha formado parte de 'Pasapalabra' durante sus 26 años de historia.

Hace unos días, Telecinco abría en su página web el casting para seleccionar a los concursantes de 'Rueda la letra' y ahí hablaban de "La Rueda Final". Algo que hacía pensar que ese sería el término con el que se iba a conocer a partir de ahora al famoso Rosco. Pero nada más lejos de la realidad.

Mediaset ya ha eliminado esa terminología en su página web y ha pasado a hablar de "prueba final". "Los concursantes pondrán a prueba su rapidez mental con las letras y demostrarán que dominan el lenguaje para conseguir llegar a la prueba final", destacan ahora en la web del casting. Un cambio que llega después de que fuentes cercanas a la cadena aclararan a El Televisero que por ahora no hay un título definitivo para dicha prueba y que se había utilizado esa marca por error siendo solo una opción de todas las que se barajaban.

MC&F, con el apoyo de Mediaset, tratará de paralizar 'AlaZ' en Antena 3 mediante una demanda

Mientras Mediaset y Bulldog TV trabajan en la producción de 'Rueda la letra', cabe recordar que el grupo también movió ficha en lo judicial junto a MC&F, la productora holandesa que posee los derechos de El Rosco y que ha iniciado una demanda contra ITV Studios y Atresmedia. Secundada por Mediaset, su objetivo prioritario será paralizar la emisión de 'AlaZ' en Antena 3 por supuesto plagio con respecto al juego circular.

El grupo italiano ve claro que Atresmedia y la compañía británica no han ejecutado realmente la sentencia del alto tribunal porque 'AlaZ', la nueva prueba final de 'Pasapalabra', en antena desde el pasado 19 de junio, "contraviene" los fundamentos jurídicos y los hechos incontrovertibles recogidos en la misma. En resumen, consideran que es una prolongación irregular de 'El Rosco' que tienen prohibido emitir por mandato de la Justicia.

Asimismo, desde Mediaset también esperan una resolución por parte de la Oficina de Marcas y Patentes de Europa tras haber solicitado que la marca 'Pasapalabra' pase a estar registrada por MC&F al considerar que ese término procede de la terminología que utilizan los concursantes para pasar "palabra" durante El Rosco.