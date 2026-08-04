Karmele Marchante (79 años), colaboradora de 'De Lunes a Viernes', carga las tintas contra 'Sálvame': "Era un programa infame"

Tras su regreso a las tardes de Telecinco con 'De lunes a viernes', el magacín conducido por Beatriz Archidona y Santi Acosta, Karmele Marchante se ha sincerado en una reciente entrevista sobre cómo se produjo su entrada en el mundo del corazón, ofreciendo una radiografía actual del género. A su vez, ha rememorado su tiempo en 'Sálvame' condenando las humillaciones que sufrió en el programa.

Durante una entrevista para Público.es, la periodista se ha sincerado sobre si su incursión en la prensa del corazón ha sido "el mayor error de su vida". "Durante mucho tiempo pensé así. Y sobre todo desde que me marché del programa 'Sálvame'. Era un programa infame en el que se me trataba muy mal, se me hizo bullying, maltrato profesional y personal, violencia", ha comenzado denunciando.

Karmele Marchante sobre su salida de 'Sálvame': "Me largué pegando un portazo, estaba harta de la prensa del corazón"

"Yo me largué pegando un portazo y dije que estaba harta de la prensa del corazón. Lo que pasa es que, diez años después, me llaman de un programa de Telecinco", ha continuado recordando Karmele Marchante en su conversación con el citado medio. "Quién iba a imaginar que iba a volver a las tardes de Telecinco. Pero la verdad es que va de actualidad y del corazón, y estoy muy contenta", ha aclarado sobre su presencia en 'De lunes a viernes'.

Así, la periodista ha confesado su buena acogida en el nuevo magacín de la cadena, que en principio solo estará en la programación durante los meses de verano. "Es un programa muy bueno, muy divertido, que necesita subir la audiencia, pero a mí me gusta y por eso ahora he vuelto a hacer cosas del corazón", ha insistido la catalana, asegurando entonces que el gran error de su vida fue "casarse por tercera vez".

A su vez, ha rememorado sus inicios en el mundo del corazón y cómo se le presentó la oportunidad de colaborar en 'Tómbola'. "Fue fruto de la casualidad. De repente, me llamaron. Hice muchas preguntas, pero no me supieron responder. Fui a Valencia, me encontré con algunos colegas de la profesión y me di cuenta de que era un programa nuevo. No iba con mucha confianza, pero acepté el papel de entrevistadora", ha explicado Karmele Marchante.

"Cuando estaba entrevistando a la hija de Julio Iglesias, a Chabeli, se montó un lío porque ella no contestaba bien a las preguntas. Yo incidía en que me respondiera y ella se marchó y abandonó el plató. Eso fue ya una locura", ha recordado con estupor. "A la semana siguiente, este programa lo compró Telemadrid y después lo compraron todas las emisoras locales. Se convirtió en un programa que lo veía todo el mundo", ha subrayado sobre el extinto formato que supuso su casilla de salida en el mundo de la crónica social.

Karmele Marchante se ha sincerado así sobre los motivos por los que accedió a hacer carrera en este tipo de periodismo. "Me metí por casualidad y me quedé. Me pagaban muy bien y acepté la opción. Yo soy periodista y allí hacía entrevistas. Eran personajes del corazón de altura, no era lo que es ahora el corazón", ha lamentado la tertuliana, ofreciendo una dura radiografía sobre la prensa del corazón actual.

"Ahora es muy cutre y muy salvaje. Yo me quedé allí un tiempo y colaboraba también en Antena 3 haciendo entrevistas y comentarios de actualidad", ha sentenciado. "Lo simultaneaba con' 'Tómbola' hasta que terminó. Volví a Telecinco y a otros programas, y ya todo era más o menos lo mismo", ha señalado sobre la "degradación" que sufrió gradualmente este tipo de prensa con el paso de los años.

"No es que estuviera descontenta. Una cosa es lo que yo hacía en los platós y otra cosa mi vida personal. Yo continuaba con el feminismo, con la contracultura, con todo", ha aclarado Karmele Marchante sobre sus convicciones más allá de lo que hacía en televisión, condenando el machismo de la prensa del corazón. "A veces lo pasaba mal y lo que hice es aplicar mis teorías feministas a las personas que entrevistaba. Trataba de luchar contra el machismo en las redacciones, en los platós y en todas partes", ha recordado la periodista.