Todos critican lo mismo tras lo visto en 'El Grand Prix' con Fonsi Nieto como padrino y se acuerdan hasta de Alba Carrillo

Este lunes, TVE ha emitido la cuarta entrega de 'El Grand Prix 2026' por segundo día consecutivo tras haber emitido la tercera gala este domingo. Un programa que ha estado marcado por la actitud pasiva de Fonsi Nieto como padrino de Altura (Castellón).
Y es que no hay duda de que en cada programa las miradas de la audiencia están puestas en los famosos que ejercen de padrinos de cada uno de los pueblos. Si este domingo fue Secun de la Rosa el que dio que hablar por su forma de guiar al tirador de Quintanar del Rey en "los superbolos", este lunes ha sido Fonsi Nieto el protagonista.
Eso sí, en esta ocasión no ha sido tanto por cómo ha ayudado a su equipo en las diferentes pruebas en las que ha participado, sino más bien por el poco interés que ha demostrado durante todo el programa mostrándose en varias ocasiones con una cara como de aburrimiento.
De hecho, ha llamado mucho la atención como se le ha captado justo en los "troncos locos" mientras la alcaldesa de Altura celebraba cómo estaban pasando los habitantes de su pueblo mientras a él las cámaras le han mostrado bastante apático y con la mano sujetándose la cara con poca expresividad.
Otro de los momentos que también han llamado la atención por lo poco participativo que ha estado Fonsi Nieto ha sido cuando le ha tocado narrar junto a Gorka Rodríguez la prueba de "Hormigas para siempre". Y es que a diferencia de Soraya Arnelas, la madrina de Pradejón, el ex piloto de motociclismo ha mostrado poca pasión en sus comentarios animando a su equipo.
Las redes se llenan de críticas a Fonsi Nieto
Es por ello, por lo que las redes se han llenado de críticas hacia Fonsi Nieto y la poca disposición que ha tenido a colaborar durante la emisión de 'El Grand Prix' y el poco espectáculo que ha aportado a lo largo del programa. Así, muchos no han dudado en señalar y hacer memes de sus caras. E incluso algunos han ido más allá al acordarse de Alba Carrillo al no entender cómo la ex modelo y presentadora de 'El sótano club' en TEN pudo haber estado con el ex deportista.
"No vuelvan a invitar a Fonsi Nieto, con su cara de asco le resta mucho al programa", ha señalado una espectadora. "Para que lleven al muermo de Fonsi, que me lleven a mí, que no soy famosa, pero disfrutaría como una enana", ha añadido otra fan del concurso presentado por Ramón García.
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Sobre la firma
Soy el editor y redactor-jefe de El Televisero desde 2015 y desde entonces he sumado para que la web se convierta en una referencia en el ámbito televisivo.