Todos critican lo mismo tras lo visto en 'El Grand Prix' con Fonsi Nieto como padrino y se acuerdan hasta de Alba Carrillo

Este lunes, TVE ha emitido la cuarta entrega de 'El Grand Prix 2026' por segundo día consecutivo tras haber emitido la tercera gala este domingo. Un programa que ha estado marcado por la actitud pasiva de Fonsi Nieto como padrino de Altura (Castellón).

Y es que no hay duda de que en cada programa las miradas de la audiencia están puestas en los famosos que ejercen de padrinos de cada uno de los pueblos. Si este domingo fue Secun de la Rosa el que dio que hablar por su forma de guiar al tirador de Quintanar del Rey en "los superbolos", este lunes ha sido Fonsi Nieto el protagonista.

Eso sí, en esta ocasión no ha sido tanto por cómo ha ayudado a su equipo en las diferentes pruebas en las que ha participado, sino más bien por el poco interés que ha demostrado durante todo el programa mostrándose en varias ocasiones con una cara como de aburrimiento.

Fonsi se ha dejado caer con la energía de quien por fin llega al sofá. Ramón lo ha entendido perfectamente.#GrandPrixTVE

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De hecho, ha llamado mucho la atención como se le ha captado justo en los "troncos locos" mientras la alcaldesa de Altura celebraba cómo estaban pasando los habitantes de su pueblo mientras a él las cámaras le han mostrado bastante apático y con la mano sujetándose la cara con poca expresividad.

Otro de los momentos que también han llamado la atención por lo poco participativo que ha estado Fonsi Nieto ha sido cuando le ha tocado narrar junto a Gorka Rodríguez la prueba de "Hormigas para siempre". Y es que a diferencia de Soraya Arnelas, la madrina de Pradejón, el ex piloto de motociclismo ha mostrado poca pasión en sus comentarios animando a su equipo.

Las redes se llenan de críticas a Fonsi Nieto

Es por ello, por lo que las redes se han llenado de críticas hacia Fonsi Nieto y la poca disposición que ha tenido a colaborar durante la emisión de 'El Grand Prix' y el poco espectáculo que ha aportado a lo largo del programa. Así, muchos no han dudado en señalar y hacer memes de sus caras. E incluso algunos han ido más allá al acordarse de Alba Carrillo al no entender cómo la ex modelo y presentadora de 'El sótano club' en TEN pudo haber estado con el ex deportista.

"No vuelvan a invitar a Fonsi Nieto, con su cara de asco le resta mucho al programa", ha señalado una espectadora. "Para que lleven al muermo de Fonsi, que me lleven a mí, que no soy famosa, pero disfrutaría como una enana", ha añadido otra fan del concurso presentado por Ramón García.

Para que lleven al muermo de Fonsi, que me lleven a mí, que no soy famosa, pero disfrutaría como una enana. #GrandPrixTVE pic.twitter.com/2osjxgRe8G — Tu Lapi televisiva. (@ComentandoTivi) August 3, 2026

Fonsi Nieto, para estar con ese careto de aburrimiento mejor quédate en tu casa ….. #GrandPrixTVE — allistair (@AlfaroCarlosSan) August 3, 2026

No vuelvan a invitar a Fonsi Nieto, con su cara de asco le resta mucho al programa. ##GrandPrixTVE — Verónica Ramírez 🕊️☮️ (@VeroRamRan) August 3, 2026

Ahí está Fonsi #GrandPrixTVE pic.twitter.com/z9FlHTcUjL — Loud Kuyuki 🏳️‍⚧️ Decode pausado, hace calor (@Loudkuyuki) August 3, 2026

De verdad, Fonsi Nieto es la alegría de la huerta. #GrandPrixTVE — Begoña Iglesias (@Beguimountain) August 3, 2026

Fonsi Nieto es el peor padrino que le podria tocar a cualquier pueblo macho, me quedo con Soraya...#GrandPrixTVE — Vis🥤 (@Vicii15) August 3, 2026

De verdad que Fonsi Nieto es lo más antitelevisivo que hay. Entre que parece una seta y ahora diciendo que mal su equipo, vaya tela...#GrandPrixTVE — Alejandro Bermúdez 📺 (@alejandrobe__) August 3, 2026

Que padrino más malo el Fonsi… en vez de animar a su equipo… #GrandPrixTVE — Delα (@diegodelacrux) August 3, 2026

Fonsi cuando le dirigen la palabra #GrandPrixTVE pic.twitter.com/2GzyNwZkAb — Loud Kuyuki 🏳️‍⚧️ Decode pausado, hace calor (@Loudkuyuki) August 3, 2026

Fonsi es un gran NO, parece que se aburre, no da nada de emoción a la resolución... Qué pereza, así no#GrandPrixTVE — Ernesto F. Valerio 🏳‍🌈 (@ErnestoFValerio) August 3, 2026

Fonsi es más soso que una patata sin sal #GrandPrixTVE — Loud Kuyuki 🏳️‍⚧️ Decode pausado, hace calor (@Loudkuyuki) August 3, 2026

#GrandPrixTve Fonsi cariño entiendo que jode ir perdiendo pero más felicidad — 🌸Claudia Spring ¹⁰¹⁶🌸 (@ChiliReylo) August 3, 2026

a Fonsi parece que lo tienen ahí en contra de su voluntad, porque madre mía, que poco espíritu #GrandPrixTVE — 𝖕𝖆𝖕𝖘 🦋 (@lokkellington) August 3, 2026

Fonsi Nieto más sosito que la ensalada de un anciano#GrandPrixTVE — Jose_Antonio (@jose_jositox) August 3, 2026

La cara de hastío que tiene Fonsi viendo los troncos jajaja madre mía 🤦🏻‍♀️ #GrandPrixTVE — Meripopins ˚⋆ ☾⭒.˚ (@Meripopins07) August 3, 2026

Llevar a Fonsi Nieto con esa efusividad que desprende... no, por favor 😅 #GrandPrixTVE — IviVlogs | También en Threads ⚪ (@Ivivlogs_) August 3, 2026

#GrandPrixTve Fonsi es un juego cariño no es el fin del mundo — 🌸Claudia Spring ¹⁰¹⁶🌸 (@ChiliReylo) August 3, 2026

Fonsi Nieto, si te tienen secuestrado manifiestate... Puedes moverte???



Menuda gracia tiene 🤡#grandprixtve — No sabe no contesta 🍀 (@Glowintheddark) August 3, 2026

Mare meva el garbo que tiene Fonsi 🙄Me viene a la cabeza Alba Carrillo 🙈🤣🤣 #GrandPrixTVE pic.twitter.com/L6GbLWyyKa — Josete (@JoseteCarax) August 3, 2026