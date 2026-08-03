Quién es quién en el reparto de 'Punto Nemo': Lista de todos los personajes, actores y actrices de la serie de Cuatro

Cuatro vuelve a apostar por la ficción española en su parrilla y estrena este lunes 'Punto Nemo', la serie hispano-portuguesa que vio la luz en Prime Video en el año 2025 y cuya segunda y última temporada se estrenó en la plataforma de streaming el pasado mes de abril.

Un grupo de científicos y militares atrapados en una situación límite en los confines de la Tierra, donde las decisiones individuales pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte, son los protagonistas de esta nueva ficción que llega a Cuatro este lunes a las 23:00 horas con doble capítulo.

'Punto Nemo' está creada por Daniel Martín Sáez de Parayuelo ('Isabel', 'Velvet'), que también la dirige junto a Denis Rovira ('El Internado. Las Cumbres'), Daniel Benmayor ('Bienvenidos a Edén') y Álex Rodrigo ('La casa de papel'. Y cuenta con un amplio reparto encabezado por Óscar Jaenada ('La suerte: Una serie de casualidades'), Najwa Nimri ('La casa de papel', 'Respira'), Alba Flores ('La casa de papel'), Maxi Iglesias ('Ella, maldita alma'), Eric Masip ('A través de mi ventana'), Michelle Calvó ('Entrevías') y Margarida Corceiro ('Citas. Barcelona'), Sara Matos y Nüll García, entre otros.

La serie es una coproducción hispanoportuguesa de Ficción Producciones y Ukbar Filmes, realizada con la colaboración de la Xunta de Galicia, RTP, la Diputación de Pontevedra y TVG. De hecho, la cadena autonómica gallega ya emitió también la ficción.

Sinopsis de 'Punto Nemo'

Una expedición oceanográfica formada por científicos y miembros de la Armada Española zarpa a bordo del buque Pentokontors con una misión tan urgente como necesaria: investigar de primera mano la denominada isla de plástico del Pacífico Sur y trasladar al mundo la magnitud de la catástrofe medioambiental que el planeta lleva demasiado tiempo ignorando.

Sin embargo, la travesía científica se convierte inesperadamente en una lucha por la supervivencia, cuando una fuerte tormenta sacude la embarcación y arrastra a sus tripulantes hasta un inhóspito rincón del océano: una remota isla, que en el pasado sirvió de asentamiento a militares rusos. Sus instalaciones, en silencio y en ruinas, son el único vestigio de que alguna vez hubo vida humana en ese apartado lugar. En este entorno hostil, los expedicionarios deberán enfrentarse a desafíos extremos, mientras intentan salir con vida de allí.

Conoce a los personajes de 'Punto Nemo'

Óscar Jaenada es Máximo

Óscar Jaenada es Máximo

Acostumbrado a liderar bajo la máxima presión, Máximo es un capitán de la Armada Española sereno e íntegro, cuyo sentido del deber y capacidad para tomar decisiones difíciles lo convierten en el principal apoyo del grupo. Este hombre protector y empático antepone siempre la seguridad de los demás a la suya propia, alzándose en un referente en mitad del caos.

Maxi Iglesias es Jota

Maxi Iglesias es Jota

Práctico, resolutivo y de carácter reservado: así es Jota, un experimentado militar capaz de mantener la calma incluso en las situaciones más extremas. Comprometido con su equipo, combina una gran preparación táctica con un profundo sentido de la responsabilidad. Bajo su rigor, esconde una enorme capacidad de sacrificio y una firme voluntad de proteger a quienes tiene a su lado.

Alba Flores es Nazareth

Alba Flores es Nazareth

Nazareth es una científica inteligente, apasionada y comprometida con la conservación de los océanos que afronta lo desconocido con una mezcla de rigor científico y empatía, convencida de que incluso aquello que parece una amenaza merece ser comprendido antes que destruido. Es una voz esencial dentro del grupo gracias a su determinación y humanidad.

Namja Niri es Joanna

Najwa Nimri es Joana

Habituada a moverse en los límites de la moral y la supervivencia, Joana es una una enigmática agente tan imprevisible como brillante. Sarcástica y audaz, tiene un gran instinto para salir airosa de cualquier situación, mientras oculta sus verdaderas intenciones tras un humor afilado y una actitud desafiante. Su capacidad para adaptarse y tomar decisiones extremas hacen de ella una aliada clave.

Sara Matos es Sonia

Sara Matos es Sonia

Sonia es una científica que afronta cada desafío profesional con determinación y sensibilidad. Su vocación por comprender el mundo y encontrar soluciones nunca flaquea, incluso en las circunstancias más adversas. Esta mujer empática y generosa brinda su apoyo emocional del grupo, demostrando que el conocimiento y la humanidad pueden ser igual de valiosos para sobrevivir.

Margarida Corciero es Zoé

Margarida Corceiro es Zoé

Inconformista, valiente y de espíritu libre, Zoé observa el mundo con una mirada crítica y sin miedo a cuestionarlo todo. Su sentido del humor, autenticidad y sensibilidad son sus señas de identidad. En circunstancias extremas, demuestra una enorme fortaleza para afrontar el miedo sin dejar de ser fiel a sí misma.

Nüll García es Mónica

Mónica es una sargento metódica, inteligente, resolutiva e intrépida. Su disciplina y preparación la convierten en una pieza clave para la supervivencia del grupo, pero tras su aparente dureza esconde una gran sensibilidad y una profunda lealtad hacia los suyos.

Eric Masip es Ray

Eric Masip es Ray

El cabo Ray Cuadra es un militar valiente, curioso e irreverente. Es un joven que ama el mar, habla poco y prefiere la acción y los silencios.