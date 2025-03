La nueva serie que te recordará a 'Perdidos' y es española: Dónde ver y de qué va 'Punto Nemo'

No deja de llamar la atención que Prime Video, una plataforma que apuesta continuamente por el contenido hecho en nuestro país, no haya promocionado apenas su nueva serie española 'Punto Nemo'. Y más aún, con la presencia de un reparto de lujo encabezado por Alba Flores, Maxi Iglesias y Óscar Jaenada. Tres intérpretes ampliamente reconocidos por el gran público. La ficción, que se estrena este viernes 28 de marzo, tiene todos los elementos para destacar. Es decir, crítica social, aventuras, misterios, un presupuesto decente y giros imposibles. El problema principal es que es aburrida, y no puedes hacer un producto así aburrido.

La premisa llama la atención: debido a una tormenta, un barco de investigación es arrastrada a una isla misteriosa en la que nada es lo que parece. Nos suena, ¿verdad? 'Perdidos' siempre está en el horizonte. Porque en esta isla ya ha habido otros habitantes, en forma de militares rusos. En el primer capítulo se nos presenta a los protagonistas principales, y pasamos toda la trama en el interior del barco. Por momentos parece que estemos viendo 'Capitán Phillips', la película de Tom Hanks. Y es verdad que, hacia el final del episodio, con un par de escenas de acción bien rodadas, la cosa se pone interesante. Pero el conjunto final se queda en un primer episodio algo lento y deslavazado.

Uno de los principales problemas de 'Punto Nemo' es que presenta a sus personajes de una forma demasiado plana. No profundiza en ninguno de ellos y, cuando lo hace, son historias demasiado cliché, sin mucha profundidad como para que nos identifiquemos con ellos. Entre todos destaca Óscar Jaenada, que siempre brilla en sus papeles. Aunque el guion la hace ser más intenso de lo que estamos viendo en la pantalla. La única que parece entender dónde está es Najwa Nimri, y su presencia es casi testimonial. Su tiempo en la serie es muy pequeño en comparación lo que esperábamos, ya que esta incluida hasta en el póster de la ficción.

Óscar Jaenada carga con el peso de la serie de Prime Video.

La llegada a la isla hace que la serie remonte y nos dé varias de sus mejores escenas. Sobre todo cuando se mete de lleno en la historia que quiere contar. Porque otro de los problemas de 'Punto Nemo' es que quiere contar demasiadas cosas en muy poco tiempo, así que va olvidando los temas y las tramas que abre, sin cerrar ninguna de ellas satisfactoriamente. Por ejemplo, el mcguffin de la propia serie, con los problemas medioambientales de la isla de plástico… Todo eso queda difuminado tras llegar a la isla. No hay un argumento sólido que seguir. El guion va dando saltos sin preocuparse dónde caer.

Si algo tenía 'Perdidos', y funcionaba, era la dosificación de los misterios y, aunque muchos quedaban en tierra de nadie, los hacía tan interesantes que te daba igual. 'Punto Nemo' no consigue enganchar. Salvo en sus compases finales, todo suena a ya visto y a poco trabajado. Pese a que el guion tenga entre sus autores a gente como Daniel Martín Sáez de Parayuelo, autor de 'Matadero'. Y sí, hay ideas interesantes (que no vamos a desvelar, porque son las pocas sorpresas que guarda la serie), pero no son explotadas del todo, por lo que queda en un intento a medio gas de crear un thriller sobrenatural y de ciencia-ficción, sin inclinarse por ninguna de las dos opciones.

Alba Flores (corte de pelo surrealista mediante) es una de las protagonistas de 'Punto Nemo'.

En definitiva, 'Punto Nemo' es una oportunidad fallida. Es verdad que el presupuesto es demasiado ajustado, y no ayuda a la hora de mostrar lo que realmente quiere mostrar. Todo queda pequeño, demasiado cartón piedra. Y la música y la ambientación no acaban de encontrar el tono ideal para este tipo de historia que quiere contar. Aun así, tiene momentos de brillo, y escenas destacables, sobre todo cuando se entrega a la acción y al misterio. El problema es que eso es casi hacia el final de la serie y, en el transcurso de los cinco episodios restantes, es probable que haya perdido muchos espectadores por el camino.

Eso sí, hay un par de giros finales que, de haberse explotado mucho mejor, habrían dado lugar a una serie totalmente diferente. Y sí, mucho más interesante.

Así es 'Punto Nemo'

Los miembros de una expedición oceanográfica, formada por científicos y la Armada Española, se embarcan en el buque Pentonkontors para investigar y concienciar al mundo de los problemas de la isla de plástico localizada en el Pacífico Sur. Una fuerte tormenta arrastra a los miembros de la expedición hasta una isla situada en los confines del planeta. Se trata de un lugar antes habitado por militares rusos, que pondrá a prueba todas sus habilidades y conocimientos para sobrevivir e intentar salir del punto más alejado de cualquier lugar habitado de la Tierra: el Punto Nemo. Un lugar lleno de misterios y peligros al acecho.