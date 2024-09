Najwa Nimri se deslengua contra Motos en ‘La Revuelta’ y denuncia su veto en ‘El Hormiguero’

Najwa Nimri llegó al plató de ‘La Revuelta’ como huracán pronunciándose de lleno sobre la ojeriza de David Broncano con Pablo Motos. La actriz acudió al recién estrenado espacio de La 1 para promocionar su nueva serie de Netflix, ‘Respira’, pero sorprendió con una inesperada revelación. Nada más sentarse, la invitada confesó que es persona ‘non grata’ en ‘El Hormiguero’, asegurando estar vetada por el presentador.

«Estás a esto de barrerle», comenzó señalando la actriz según se sentaba en el nuevo sofá de David Broncano, decidida a echar más leña al fuego en una de las grandes batallas de este curso televisivo. El plató no tardó en revolucionarse con las alusiones de la invitada de este martes, y el presentador no trató de detenerla mientras se comía la mandarina que le había regalado a modo de «flashback».

Najwa Nimri abre fuego contra Pablo Motos y revela su mala relación con ‘El Hormiguero’: «Ahí no me llevan»

«No quiero meter cizaña pero yo creo que está temblando», sentenció Najwa Nimri mientras Broncano fingía no saber de qué iba el tema. «¿De quién hablamos?», preguntó el presentador. «De Pablo Motos», insistió la actriz antes de desvelar sobre su mala relación con el programa de Antena 3. «Sin ninguna sutileza eh», espetó el conductor de ‘La Revuelta’ entre risas del público.

La actriz ha dicho en #LaRevuelta que se negó a ir la primera vez que le invitaron a #ElHormiguero y ya no la invitan. pic.twitter.com/7DyX6yuuMP — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) September 10, 2024

«Pero tú ahora tendrás que ir allí a hacer promoción», añadió Broncano mientras la invitada negaba rotundamente con la cabeza. «No, no. Ahí no me llevan. Estoy vetada», confesó la protagonista de ‘Respira’, dejando claro que no es bien recibida en el plató de Antena 3. «Mira cómo la mira», bromeó Grison mientras asomaba el tatuaje de Pablo Motos por el borde de su camiseta.

Algo incrédulo, David Broncano intentó llegar al fondo de la problemática. «¿Pero estás cancelada?», preguntó el presentador. «Que no me llevan», contestó tajante Najwa Nimri mientras el comunicador intentaba buscar una solución. «A ver, se ha generado un conflicto pero por mí no lo hay… yo tengo buena relación con ellos, les puedo decir que te lleven», sugirió el presentador.

«¿Pero esto es a raíz de algo?», insistió Broncano. «Supongo que de no haber querido ir la primera vez», confesó Najwa Nimri, que se distrajo entonces con una llamada que sonaba al fondo del plató. «¿Quién llama?», preguntó la actriz, a lo que Broncano bromeó insinuando que era Pedro Sánchez. Fue entonces cuando la actriz sorprendió reavivando la polémica del presentador con el Gobierno.

«Dime una cosa… En el pentágono revisan los guiones de Hollywood y aquí… ¿lo revisa la Moncloa?», insinuó la Najwa. «Es que aquí no hay guion», comentaron de fondo entre risas del público. «Creo que os fichan un poquito más, improvisas pero con unas pautas», añadió la invitada. «Esa mandarina representa el capitalismo», bromeó Ricardo Castella señalando al presentador.