Pablo Motos confiesa lo que ha sentido tras su pugna con Broncano: "Los malos no han sobrevivido... Ha sido brutal"

Si ha habido un duelo que ha mantenido en vilo a los espectadores esta temporada televisiva ha sido el de 'El Hormiguero' y 'La Revuelta'. Y, aunque durante las primeras semanas Broncano ganó a Pablo Motos, pronto las tornas se volvieron y el programa de Antena 3 recuperó el liderazgo.

Ha sido, sin duda, la temporada más intensa para 'El Hormiguero'. Y sobre esta 19ª temporada en antena ha hecho balance Pablo Motos durante su visita al podcast 'Tengo un plan': "Esta temporada ha sido brutal, ha habido pelea. La competencia nos ha dado un extra de que la gente se una". El presentador está muy orgulloso de cómo sigue funcionando: "Es un equipo que lleva 19 años unido. Aquellos que han sobrevivido, claro, porque los malos no han sobrevivido a los 19. Pero nos ha unido".

A diferencia de 'La Revuelta', 'El Hormiguero' al estar en una cadena privada sí tiene publicidad. Por eso su satisfacción es todavía mayor: "Estamos más finos que nunca. Estoy muy contento de cómo ha quedado. Estoy muy contento con la audiencia, con los patrocinadores, que nos exigen ser rentables y con calidad. La audiencia de esta (temporada) 19 es mejor que la del 18".

Pablo Motos recuerda los inicios de 'El Hormiguero' en Cuatro

Las visitas al programa de personalidades de relevancia internacional es ya un habitual en el espacio de Antena 3. En opinión de Pablo Motos, "cuando viene un top de Hollywood, del mercado más exigente y que tiene que venir a un programa con dos hormigas y que se va luego… Aprende de esa persona, de cómo habla, cómo le trata".

A diferencia del programa de Broncano, que se graba con anterioridad, 'El Hormiguero' es en directo, lo que hace que la tensión sea mayor, tal y como reconoce él mismo: "Hay momentos en el programa, que estoy en directo, que la puedo pifiar e irse al traste. Esa tensión hace que cuando pase algo te emociones mucho, que lo hago cuando siento que estás sintiendo algo".

Fue el 24 de septiembre de 2006, hace casi 20 años, cuando 'El Hormiguero' se estrenó en Cuatro. Aunque, según recuerda Pablo Motos, su arranque no fue nada fácil: "Empezamos a hacer el programa, quieren que lo haga yo y contrato una productora. No hacían más que putearme. Un día me cansé y dije 'hasta aquí'". "No había opción de fracasar. Si fracaso, arruino a mi familia y la siguiente generación. Nos metimos en un proyecto de muchísimo dinero", asegura el valenciano.

Un estrés que acabó afectándole: "Sufrí como un perro, tenía tics en la boca, se me cerraba un ojo, me salieron granos… El nivel de esfuerzo que tenía era 100". No fue hasta septiembre de 2011 cuando diera el salto a Antena 3, donde el programa se convirtió en todo un referente que, a día de hoy, sigue triunfando en audiencias. "Mi socio se ríe ahora conmigo porque le dije 'vamos a hacer historia'. Él que había hecho 'Crónicas marcianas', que había estado con Arús…. Se fue riendo", recuerda de entonces.

El presentador se sincera sobre su jubilación

Ahora Pablo Motos y su equipo se irán de vacaciones y, a su regreso en septiembre, cumplirán la friolera de 20 temporadas en antena. "Cuando acaba una temporada no piensas en nada más, yo intento no hacer muchos planes. Voy más a lo que venga, creo que planificar está bien, pero después de 19 años de 'El Hormiguero' es un poco lo que venga. Si seguimos, pues seguimos, si lo dejamos, pues lo dejamos", asegura.

Lo que sí tiene claro es que no piensa en jubilarse: "Porque me parece una idea a la que hay que darle una vuelta. Por mi experiencia de toda la gente que conozco que se jubila y que no lo ha pensando mucho, lo siguiente es que te pones enfermo y empiezan los problemas de salud. Porque una cosa es tener vacaciones, ¿vale? Y otra cosa muy diferente es tener vacaciones y no volver más al trabajo, no volver nunca más. O sea, el precipicio es gigante".

"Hay gente que lo lleva bien y que se apunta a una asociación cultural, hace teatro, le gusta pasear y lo lleva bien, pero yo creo que mi personalidad es que yo tengo que estar activo. Y es que es demasiada gente que conozco que repente se jubila y lo siguiente que tiene es o una depresión o un problema de salud. Bajar el ritmo de trabajo está bien, pero yo creo que mientras tenga fuerzas para trabajar, trabajaré en algo", sentencia Pablo Motos en el podcast 'Tengo un plan'.