'MasterChef Celebrity' revela a sus cuatro primeros famosos para su edición de 'Leyendas' en TVE

Hace poco más de un mes que TVE confirmó que la próxima edición de 'MasterChef Celebrity' sería una temporada especial con algunos de los mejores concursantes que habían pasado por el talent show al más puro estilo 'Supervivientes All Stars'.

TVE y Shine Iberia quieren celebrar a lo grande el décimo aniversario de 'MasterChef Celebrity' y para ello van a contar con algunos de los concursantes más icónicos que pasaron por las cocinas con la intención de darle una segunda oportunidad.

Esta nueva versión llevará por nombre 'MasterChef Celebrity Legends' y su emisión está prevista para el próximo otoño como ya es habitual. No obstante, las grabaciones del programa comenzarán próximamente y por ello TVE ya ha empezado a confirmar a algunos de los concursantes que volverán a enfundarse el delantal del programa.

Así, este viernes 1 de mayo, TVE ha hecho oficial a través de sus redes sociales la identidad de los cuatro primeros concursantes de 'MasterChef Celebrity Legends': Santiago Segura, Manuel Díaz El Cordobés, Anabel Alonso y Juanjo Ballesta.

El actor y director de cine regresa a las cocinas de 'MasterChef Celebrity' tras haber sido el décimo expulsado de su tercera edición mientras que el torero vuelve al formato después de haber participado en la primera edición.

Pero si hay un rostro que no falta en ninguna edición de 'MasterChef' es Anabel Alonso. Es más, la actriz y presentadora ha participado en tres ediciones del formato. Tras ser la octava expulsada de la segunda edición del 'Celebrity' y formar parte de Las Retales junto a Bibiana Fernández contó con una nueva oportunidad en la cuarta edición en la que fue expulsada tras cinco galas y posteriormente participó en 'MasterChef: Especial Navidad' en el que salió victoriosa.

Por último, el actor Juanjo Ballesta, vuelve también a las cocinas de 'MasterChef Celebrity' después de haber sido uno de los concursantes revelación de la quinta edición en la que fue el octavo expulsado.