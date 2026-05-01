María Rey se corona y se la juega al decir lo que nadie dice sobre Vito Quiles en la Telemadrid de Ayuso: "No es un periodista"

María Rey ha vuelto a desmarcarse de Telemadrid, la cadena en la que lleva años presentando el programa '120 minutos', para decir lo que muchos piensan sobre Vito Quiles. Lo hizo en este mismo espacio, y horas después de dar su opinión en redes sociales tras el altercado ocurrido el pasado miércoles entre el agitador ultra Vito Quiles y Begoña Gómez.

La mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decidía interponer una denuncia contra Vito Quiles tras ser víctima de "una agresión" en el interior de una cafetería donde se encontraba con unas amigas. Según fuentes de La Moncloa, el ultraderechista entró "en un local privado", le habría increpado y habría intentado impedir su salida del establecimiento.

El propio Vito Quiles compartió un vídeo de lo sucedido, pero solo mostrando lo que a él le interesaba, a las amigas de Begoña intentando impedir que siguiese grabando. Lo que pasó en el interior de la cafetería, por lo que sea, prefirió no publicarlo. La denuncia de Begoña Gómez se suma a otras muchas interpuestas contra el agitador, como las de Sarah Santaolalla o la de Rubén Sánchez, secretario general de FACUA.

Sobre este nuevo episodio de acoso de Vito Quiles se ha pronunciado alto y claro la periodista María Rey, primero a través de sus redes sociales y, posteriormente, en el programa que presenta en Telemadrid, una cadena que siempre ha mostrado su apoyo al agitador ultra. Por lo que su alegato en favor del buen periodismo ha sido muy aplaudido, más si cabe haciéndolo desde una cadena como la suya.

El alegato de María Rey desde Telemadrid que no gustará nada a Ayuso

"No puedo entender que alguien haga esto en nombre del periodismo. Supongo que hemos estudiado cosas diferentes. Y ahora que llueva. Buenas tardes", escribió en su cuenta de X María Rey, quien desde el año 2023 es Presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid. Sin embargo, lejos de quedarse ahí, fue mucho más allá este jueves, 30 de abril, desde su programa de la cadena pública madrileña.

Sin importarle jugarse su puesto, debido a que Telemadrid se ha convertido en un medio propagandístico de Isabel Díaz Ayuso, la presentadora ha dicho alto y claro lo que piensa sobre Vito Quiles, dejando claro que "no es periodista", sino "un activista". "Un periodista pregunta, pero no es el centro ni el foco del interés. Y cuando se convierte en eso, primer elemento por el que se salta el código deontológico", ha empezado diciendo.

"Los políticos tienen todo el derecho a decir lo que quieran, respeto absoluto, sobre lo que los periodistas consideramos que es periodismo tenemos que decirlo nosotros, porque nosotros también tenemos una dignidad como profesión y cuando alguien se salta todas las barreras para buscar su protagonismo y su negocio, el que está poniendo en riesgo nuestra dignidad como oficio es él, el que se dice compañero que en absoluto lo es", ha insistido María Rey.

María Rey: "Vito Quiles es un activista, no es un periodista"

Para ella, y para muchos, Vito Quiles "es un activista, y no es un periodista. Y lo digo aquí y lo diré las veces que haga falta. Y siento mucho si quizás exceda mis funciones como presentadora, pero me siento implicada como presentadora, como periodista con 35 años de trayectoria y como Presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid, me siento implicada. Y denuncio una vez más que eso no es periodismo".

Para concluir, María Rey ha puesto un acertado ejemplo: "Lo recojo del compañero Fernando Garea, que lleva 40 años de oficio. El otro día decía: a mí en la facultad me contaban que un farmacéutico vende sustancias, y un narcotraficante vende sustancias. ¿A que no son lo mismo?". "Ahí, ustedes saquen las conclusiones. Hemos visto lo que Vito Quiles quiere que veamos para el fin y objeto que busca Vito Quiles, que no es el de informar desde la honestidad que es lo que tiene que hacer un periodista", ha sentenciado la presentadora de Telemadrid.