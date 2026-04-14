Sarah Santaolalla responde alto y claro a quienes la cuestionan por hablar de la sexualidad de Vito Quiles: "No me arrepiento"

Este martes, Sarah Santaolalla ha regresado a un plató de Mediaset un mes después de su salida de 'En boca de todos' tras la encerrona que sufrió por parte de Antonio Naranjo cuestionando la supuesta agresión que recibió de Vito Quiles. Lo ha hecho en 'Todo es mentira' y precisamente en su reaparición la tertuliana se ha manifestado sobre el controvertido tuit que puso este fin de semana señalando al agitador ultra.

"Vito Quiles se presenta en tu domicilio particular y tu denuncias esa situación, no puede ser que esto ocurra. En eso coincido contigo. A mí me pasó con Entrambasaguas por cierto, y también lo denuncié en público", empezaba diciendo Risto Mejide poniendo en contexto a la audiencia. "Qué pena que luego les den voz a estos tipos", soltaba entonces Sarah. "Bueno es la realidad que nos ha tocado vivir", aseveraba el presentador.

Tras ello, Risto Mejide se dirigía a su colaboradora para hablarle del tuit que escribió el fin de semana en el que señalaba a Vito Quiles y dejaba caer sus líos con otros hombres. "Yo creo que suscribo parte de lo que dices, pero hay una parte que creo que no está bien", reconocía el presentador de 'Todo es mentira' Era entonces cuando Laila Jiménez leía el tuit completo de Sarah Santaolalla. "Sé dónde vive Vito Quiles y jamás lo filtraría ni iría a su casa. Sé los hombres con los que se enrolla Vito Quiles y jamás les acosaría. Tengo el teléfono de Vito y jamás lo filtraría. No, no somos iguales. Yo no soy una mierda de persona que acosa a gente que no le gusta", fueron las palabras que dijo la tertuliana en su cuenta de "X".

"Esa es la parte en la que yo coincido. Yo no lo sé ni me importa si Vito Quiles se ha acostado con hombres o con mujeres o con quién quiera. Esa es la parte que yo creo que... ¿por qué la incluyes?", le cuestionaba Risto. "Como soy bastante sincera, y por eso me pasa lo que me pasa, yo creo que no somos lo mismo. Por cierto yo no he sacado a nadie y no he contado nada que no sea público o conocido", se justificaba la tertuliana. "Bueno yo no sabía nada", le respondía Risto. "La mayoría sí", aseveraba ella.

"A lo que yo voy que no hay que perder el foco de lo que es esta persona y de lo que hace, que es un acosador, que ha venido a mi casa, que ha filtrado mi dirección, que ha acosado a mi familia, que ha acosado a mi pareja y ha impedido y dañado mi vida durante meses y tiene más de cuatro denuncias, a lo que voy es que yo con todo el dolor y el daño físico y psicológico que me ha causado este energúmeno teniendo información de quién es su familia jamás filtraré quién es su familia. Teniendo información de su pareja o ex pareja o líos o ligues jamás lo filtraré", seguía defnediéndose.

"Y si en este país hay cantidad de homófobos que no pueden entender que acostarse con hombres está bien y es normal y que en la derecha también existe Grindr es su problema. Yo lo que digo en ese tuit es que ni voy a filtrar ni con quién se enrolla porque me da igual, ni voy a filtrar su teléfono ni su dirección porque no soy así", sentenciaba Sarah Santaolalla.

Sarah Santaolalla, clara y rotunda sobre su enfrentamiento con Vito Quiles

Sarah Santaolalla en 'Todo es mentira'

Después de escucharla, Risto Mejide seguía diciendo que le apoyaba en parte de su discurso pero que seguía sin comprender por qué señalaba que Vito Quiles se acuesta con hombres. "Si tú dices parejas o ligues pues yo digo aquí tenéis un enfrentamiento en el que justamente tú has puesto lo que no piensas hacer, pero tú has dado un paso más de que se acuesta con hombres y ahí es donde te estás traicionando a ti misma, sino quieres ser como son ellos no lo seas", le decía el presentador.

"Pero es que si tú crees que Vito Quiles y cualquiera de sus víctimas son iguales estás revictimizando a las víctimas", le contradecía Sarah. "Y si ponemos el foco en la víctima, es que es un fascista y con el fascista no se puede tener tibieza. Yo conozco víctimas de Vito Quiles, algunas le han sonreído, algunas le han tirado el micro, yo jamás voy a juzgar el comportamiento de esas víctimas y yo que llevo toda mi vida currando", añadía Sarah. "Yo creo que en ese punto acabas perdiendo la razón y tienes toda la razón en el resto del tuit", terminaba diciendo Risto Mejide.

Finalmente, Sarah Santaolalla dejaba claro que lo que no hay que olvidar es quién es Vito Quiles. "Si esto sirve para que homófobos como Vito Quiles y otros que hubiesen fusilado a esta gente, al colectivo entero, que se han reído, que Vito Quiles está procesado por una jueza por decir que el secretario general de Facua es un pederasta que se acerca a niños. Si yo en algún momento he podido decir que este señor se lía con hombres o mujeres qué cambia, es el pensamiento homófobo de una sociedad que no está capacitada para entender que hay gente en la derecha que se acuesta con hombres", terminaba diciendo.

Y cuando Risto Mejide le decía que él se arrepentía de haber revelado en una entrevista una información sobre la vida sexual de una invitada, Sarah era clara. "Pues yo no", concluía dejando claro que le da igual lo que pueda sentir Vito Quiles después de su tuit. "Yo ni lo voy a borrar ni me arrepiento", volvía a decir.