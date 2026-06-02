Movistar Plus lanza esta producción sobre el asesinato de ETA que detonó una de las mayores rebeliones sociales

'Patria', 'La Infiltrada', 'Un fantasma en la batalla', 'La Frontera'... En los últimos tiempos han sido numerosas las producciones sobre ETA con las que se ha querido ilustrar los años de plomo de la banda terrorista y concienciar del terror y el dolor que su actividad supuso en nuestro país.

Ahora, Movistar Plus suma una nueva oferta centrada en la figura de Gregorio Ordoñez, político del Partido Popular que era teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián y miembro del Parlamento Vasco cuando fue asesinado por un comando de etarras en 1995.

El documental se llama 'Gregorio Ordóñez: el asesinato que encendió la rebelión contra ETA' y sus responsables son David Taberna, Javier Roldán y Arantxa Aldaz. La producción contará a lo largo de sus 40 minutos de duración con el testimonio de la viuda y el hijo por primera vez.

El estreno tendrá lugar este miércoles 3 de junio a partir de las 22:00 horas tal y como indica Movistar Plus. Consistirá en un repaso a la trayectoria personal y política de Ordoñez antes de ser tiroteado en el bar La Cepa de la Parte Vieja de Donostia un 23 de enero de 1995.

El crimen del concejal donostiarra, que aspiraba a conseguir la alcaldía en las elecciones que se celebraron meses después, fue el detonante de una contestación social contra el terrorismo de ETA que comenzó a visualizarse en las calles de Euskadi.

Ahora, treinta años después, la viuda, Ana Iríbar, y el hijo de Ordóñez, Javier, mantienen un inédito diálogo en la calle 31 de agosto, donde asesinaron al concejal, que vertebrará dicho documental. Por primera vez, acuden juntos al escenario del crimen y homenajean la figura de Gregorio Ordóñez.



