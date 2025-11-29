Quién es quién en 'La Frontera': Conoce a los personajes de la nueva serie de TVE sobre el terrorismo de ETA

Tras una larga espera y después de cancelar su estreno el pasado mes de junio, La 1 de RTVE estrena este sábado, 29 de noviembre 'La frontera', su nueva serie protagonizada por Javier Rey, Itsaso Arana y Vincent Pérez a partir de las 22:00 horas con la emisión de sus tres primeros episodios.

Dirigida por María Pulido y Yolanda Centeno, la ficción se adentra en un tiempo donde el terrorismo era una sombra que oscurecía España, que afectaba también a las relaciones con Francia y que finalmente obligó a ambos países a colaborar en la lucha.

Creada por David Zurdo y Luis Marías, quien se encarga también del guion, la historia nos llevará durante sus cinco capítulos a San Sebastián, Marsella, Biarritz y París, recreando esa época y sus escenarios en localidades como San Sebastián, Getaria, Hondarribia, Irún y Renteria, además de Madrid.

¿Dónde están tus líneas rojas❓



🛑'La Frontera' - protagonizada por Javier Rey e Itsasso Arana- ESTRENO este sábado a las 22:00h en @La1_tve. pic.twitter.com/YXihjx1DBr — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) November 29, 2025

El elenco de 'La frontera' está encabezado por Javier Rey, conocido por sus trabajos en 'Los pacientes del Doctor García', 'Fariña' y 'El final del Camino'; Itsaso Arana, que ha trabajado en 'Detective Touré' o 'Volveréis' (Jonás Trueba) y 'Las de la última fila'; y Vincent Pérez ('La Reina Margot', 'The Aeronauts', 'El profesor de esgrima' y 'Van Gogh, a las puertas de la eternidad').

Completan el reparto protagonista Enrique Guaza, Rebeca Matellán, Asier Hernández, Amaia Aberasturi y Fred Tatien. Alrededor de este elenco,Victor Clavijo, Karlos Aurrekoetxea, Olaya Caldera, Mikel Losada, Goize Blanco y Pepe Lorente, ganador del último Goya a actor revelación, son algunos de los nombres que completan el equipo artístico de la serie.

Conoce a todos los personajes de 'La frontera'

Javier Rey es Mario Sanz

Capitán de la Guardia Civil de Información, especializado en la lucha antiterrorista. Ha participado, desde hace años, en acciones en España y en el sur de Francia. Habla un buen francés, aunque no perfecto. Es completamente fiel a su compromiso con la Guardia Civil, honesto e íntegro, pero a menudo hace las cosas a su modo; y es precisamente esto lo que le causa disyuntivas éticas que siempre resuelve buscando el bien mayor, aunque él tenga que pagar por ello.

No es mujeriego, pero le cuesta alejarse de una mujer si le gusta. No busca compromisos porque su trabajo es peligroso y sabe que puede acabar mal. Por eso no quiere obligar a nadie a compartirlo con él. Es valiente e incluso arrojado, pero no alocado: mantiene su temple hasta que no hay otra opción; aunque desde que se separó de su novia de toda la vida se comporta con menos precaución. Es el tipo de persona que actúa en vez de especular y que no se jacta de sus virtudes jamás. Es educado, pero no especialmente elegante, algo provinciano. Sin embargo, su sobriedad le confiere una dignidad notable.

Itsaso Arana es Izaskun Bergara

Hija de Xabier Bergara, uno de los cabecillas de ETA que quieren evitar a toda costa el atentado en Francia. Es una mujer fuerte y resolutiva, pero femenina cuando hace falta. Se ve forzada por las circunstancias, en continua lucha interior entre su propia voluntad, la de su padre y lo que cree que debe hacer. Su hermanastro mayor está en prisión y el otro traicionó a la organización. Por eso se ha convertido en algo así como la “última esperanza” de Xabier.

Izaskun obedece a su padre cuando le ordena ir a París y colaborar con los policías para evitar el inminente atentado. Pero mientras que él lo hace por evitar la respuesta de Francia, ella en realidad quiere salvar vidas.

Vincent Pérez es León Renaud

Algo mayor que Mario, es un hombre con mucho más mundo. Es policía por vocación, ya que su familia posee un relativamente modesto château y un pequeño viñedo. Es tan valiente como Mario, pero con un toque “francés” que le hace parecer más timorato (solo parecerlo).

Es un experto en armas y explosivos, con contactos en los bajos fondos de media Francia. Tiene puntos de sibarita: sabe elegir, obviamente, un vino, fuma puros habanos cuando está relajado, usa un mechero caro, etc. Su rivalidad inicial con Mario viene de años anteriores, en los que tuvo ciertos roces en el curso de operaciones antiterroristas en las que la colaboración no era abierta.

Enrique Guaza es Jon Olaberria

Su aspecto en más de un nórdico que de un vascofrancés de Bayona. Ello se debe a que padece una alteración genética que le hace tener el pelo muy claro y la piel pálida, sin llegar a ser albino. Su mirada puede ser tan dura que te hiele la sangre, pero también consigue simular ser una persona afable y cercana; algo que es en realidad con sus seres queridos. Su frialdad es proverbial y no le teme a nada.

Es un fanático de libro, implacable, que cree tanto en sus ideales como para hacer cualquier cosa, creyendo que hace bien. Está casado y tiene un hijo recién nacido. Ama sinceramente a su mujer (Ainhoa Zúñiga), pero caerá en un “encuentro” inesperado con Edurne. Ideólogo, intelectual. Quiere que la acción de Francia deje un rastro, que se vea que tienen capacidad operativa, para que el mensaje sea muy claro una vez cumplan su objetivo.

Rebeca Matellán es Edurne Urkiola

Mujer fuerte, nacida en el corazón de Euskadi, con mucho carácter y un punto masculino. Tiene un atractivo animal, salvaje e irresistible. Es bisexual. Si Jon es frío, ella es polar; y lo es siempre. Su mirada puede enamorar o asustar según sus deseos. Es menos teórica, más de acción, aunque igual de fanática a su modo.

Disfruta matando, es una sádica y carece de escrúpulos. Proviene de una familia normal, sin intereses abertzales más allá de lo habitual en la zona. Empezó a interesarse por ETA siendo ya mayor de edad, y no está claro si lo hizo más por las ideas o por el hecho de poder rienda suelta a sus instintos asesinos.

Asier Hernández es Xabier Bergara

Líder histórico de ETA, de la generación que llegó a la cúpula ya muerto Franco. Es un hombre inteligente, pero con un punto de fanatismo. Por eso es capaz de hacer a su hija liarse con un oficial de la Guardia Civil para obtener información e incluso planear su secuestro o asesinato. Choca con Izaskun en cuestiones ideológicas, ya que, a diferencia de su hija, Xabier quiere que siga la lucha armada y no cree en las vías democráticas.

Amaia Aberasturi es Maia Aguirre

Colaboradora de la Guardia Civil y empleada en una oficina de alquiler de coches de Biarritz, en el País Vasco francés. Admira a Mario y siente por él un amor juvenil, basado en la admiración. Sus padres murieron en un atentado de ETA, lo que hace que se sienta obligada a luchar contra la organización terrorista. Mario se preocupa mucho por Maia y ella lo confunde con otros sentimientos, que no existen.