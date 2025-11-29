Hoy en La 1 de TVE, el estreno de 'La Frontera': Cuántos capítulos tiene y de qué va esta serie sobre ETA

TVE estrena por fin este sábado, 29 de noviembre 'La frontera' después de cancelar su estreno el pasado mes de junio. La serie protagonizada por Javier Rey, Itsaso Arana y Vincent Pérez llega a La 1 después de que ya se pudiera disfrutar en Prime Video desde hace cinco meses y donde se puede seguir viendo.

La ficción se adentra en un tiempo donde el terrorismo era una sombra que oscurecía España, que afectaba también a las relaciones con Francia y que finalmente obligó a ambos países a colaborar en la lucha.

Creada por David Zurdo y Luis Marías, quien se encarga también del guion, la historia de 'La frontera' nos llevará durante sus cinco capítulos a San Sebastián, Marsella, Biarritz y París, recreando esa época y sus escenarios en localidades como San Sebastián, Getaria, Hondarribia, Irún y Renteria, además de Madrid.

Como decimos, 'La frontera' consta de cinco episodios. No obstante, La 1 de TVE ha decidido emitir la ficción en dos únicas noches. Así, este sábado 29 de noviembre ofrecerá los tres primeros episodios y es de esperar que los dos últimos se emitan la próxima semana.

Javier Rey e Itsaso Arana encabezan el reparto

El elenco está encabezado por Javier Rey, conocido por sus trabajos en 'Los pacientes del Doctor García', 'Fariña' y 'El final del Camino'; Itsaso Arana, que ha trabajado en 'Detective Touré' o 'Volveréis' (Jonás Trueba) y 'Las de la última fila'; y Vincent Pérez ('La Reina Margot', 'The Aeronauts', 'El profesor de esgrima' y 'Van Gogh, a las puertas de la eternidad').

Completan el reparto protagonista Enrique Guaza, Rebeca Matellán, Asier Hernández, Amaia Aberasturi y Fred Tatien. Alrededor de este elenco,Victor Clavijo, Karlos Aurrekoetxea, Olaya Caldera, Mikel Losada, Goize Blanco y Pepe Lorente, ganador del último Goya a actor revelación, son algunos de los nombres que completan el equipo artístico de la serie.

Así es 'La Frontera'

1987. Francia empieza a colaborar con España en la lucha antiterrorista. En contra de la opinión de la cúpula de ETA, que busca el diálogo, un pequeño grupo disidente decide atentar en París como venganza.

A través de una de sus informadoras, el capitán de la Guardia Civil destinado en el País Vasco, Mario Sanz (Javier Rey), se entera de dicha acción en la capital francesa y contra viento y marea se embarca en un viaje para evitar que ocurra, a pesar de las órdenes de sus superiores, y los múltiples problemas que se encontrará en su camino, donde también conocerá a Izaskun Bergara (Itsaso Arana), una profesora de Donosti con la que inicia una relación sentimental y que finalmente se verá implicada en la aventura de Mario para impedir el atentado.

El capitán decidirá actuar por su cuenta, en colaboración con Léon Renaud (Vincent Pérez), un policía francés con el que tratará de evitar el atentado y detener a los terroristas.