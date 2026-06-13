'La Revuelta' paga caro en RTVE su primera emisión en la noche del viernes y cae a mínimos de audiencia

La 1 emitió este viernes el primero de los tres especiales de 'La Revuelta' que se emitirán en el prime time del quinto día de la semana, a consecuencia del Mundial, y del estreno de 'El perro andaluz', que impedirá a la cadena ofrecer el programa de David Broncano en la noche de los jueves.

Así, durante tres semanas, 'La Revuelta' de David Broncano dará el salto al prime time del viernes teniendo que luchar contra el todopoderoso 'Tu cara me suena' y 'De Viernes'. Una decisión que parece que tanto TVE como el propio programa van a pagar caro en lo que a audiencias se refiere.

Y es que el resultado de la primera entrega de 'La Revuelta' en viernes no ha sido nada satisfactorio. Así, pese a que fue después del partido Canadá-Bosnia Herzegovina, que anotó un fantástico 22,5% de cuota y 2.149.000 espectadores, el programa de Broncano no pudo pasar del 8,8% de cuota y 696.000 espectadores.

⚽️ @fifaworldcup_es en @La1_tve obtuvo 5.875.000 ESPECTADORES ÚNICOS (AA).



🏆 El partido reunió 2.149.000 espectadores de media y un 22,5% de cuota de pantalla.



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De esta manera, la entrega de 'La Revuelta', que se emitió entre las 23:00 y las 00:39 horas, y que contó con Salva Reina y la soprano Nadine Sierra, se quedó como tercera opción de la noche por detrás de 'Tu cara me suena' y 'De Viernes' anotando uno de los peores datos de la temporada.

Así quedaron las tres ofertas de la noche en la franja de estricta competencia (23:00-00:39 horas):

' Tu cara me suena': 18.2% y 1.428.000

18.2% y 1.428.000 ' De Viernes': 9.5% y 750.000

9.5% y 750.000 'La Revuelta': 8.8% y 696.000

'Tu cara me suena' baja tras su retraso de horario

Por otro lado, cabe decir que aunque 'Tu cara me suena' mantuvo a gran distancia a sus rivales, el programa de Manel Fuentes sufrió su retraso de horario para evitar competir con el fútbol más tiempo del debido. Así, la novena gala del talent show comenzó a las 22:40 horas y concluyó a las 01:53 horas, lo que provocó que bajara a un 19.1% de cuota y 1.297.000 espectadores. Es decir perdió 1.6 puntos y 140.000 seguidores respecto a la semana pasada. Con ello, repitió su peor cuota de la temporada y su mínimo en espectadores.

'De Viernes' también evitó competir con el fútbol más de la cuenta y ofreció un previo entre las 21:51 y las 22:58 horas que se quedó en un pobre 6.3% de cuota y 634.000 espectadores. Posteriormente, la segunda parte del programa que se emitió entre las 22:58 y las 1:59 horas subió al 9,7% y 607.000 espectadores mejorando en cuatro décimas el dato de la semana anterior.