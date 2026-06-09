RTVE cancela una emisión semanal de 'La Revuelta' y anuncia su cambio al fin de semana en un nuevo horario

'La Revuelta' de David Broncano será uno de los programas que más sufra la llegada del Mundial de Fútbol que comienza este jueves en La 1 con la emisión del partido inaugural entre México y Sudáfrica a partir de las 21:00 horas.

Un encuentro que provocará que 'La Revuelta' falte a su cita diaria con la audiencia este jueves. Y es que aunque La 1 podría trasladar el programa de David Broncano al prime time justo después del fútbol como ya ha hecho en numerosas ocasiones, RTVE ha cambiado de estrategia.

Así, La 1 ha preferido dejar la noche del jueves al estreno de 'El perro andaluz by Manu Sánchez' y aprovechar así la llegada del Mundial para arropar a su nueva gran oferta de entretenimiento para el prime time de La 1 este verano.

Con ello, 'La Revuelta' dejará de emitirse en la noche de los jueves durante las próximas tres semanas. A cambio, La 1 ha optado por llevar el programa de David Broncano a una noche inédita en su historia y ofrecer tres entregas especiales del programa en la noche de los viernes.

'La Revuelta' salta a los viernes durante el Mundial

De esta manera, desde este viernes 12 de junio, La 1 ofrecerá 'La Revuelta' en el quinto prime time de la semana enfrentándose así por primera vez a 'Tu cara me suena' en Antena 3, al Blockbuster de Cuatro, a 'De Viernes' en Telecinco y a 'Equipo de investigación' en La Sexta.

Cabe decir que estos programas de 'La Revuelta' contarán además con contenido especial. David Broncano y su equipo ya se han puesto manos a la obra para adaptar su contenido a la gran cita del fútbol y habrá secciones específicas, reportajes balompédicos en distintas localidades españolas e invitados que tendrán que poner a prueba su relación con el deporte rey.

Y es que además, los programas especiales de los viernes de 'La Revuelta', producido en colaboración con El Terrat y Encofrados Encofrasa, se emitirán justo después de dos encuentros del Mundial el 12 y el 19 de junio así como justo antes del último encuentro de España el viernes 26 de junio.

Estos serán los partidos que se emitirán antes y después de 'La Revuelta'