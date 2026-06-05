Giro histórico en la programación de RTVE: 'La Revuelta' cambia sus días de emisión en La 1 en las próximas tres semanas

La parrilla de TVE sufrirá un drástico cambio durante las próximas tres semanas debido al Mundial de fútbol y al estreno del nuevo programa de Manu Sánchez, 'El perro andaluz'. Esto obligará a La 1 a realizar un cambio histórico con 'La Revuelta', dejando de emitirse los jueves durante las próximas tres semanas y mudándose a los viernes los días 12, 19 y 26 de junio.

El Mundial de fútbol 2026 ocupará la franja principal de los jueves. Y, una vez finalicen los encuentros, se emitirá 'El perro andaluz', el nuevo programa de entretenimiento de La 1 conducido por Manu Sánchez y grabado desde el Cartuja Center de Sevilla. El espacio combinará entrevistas, humor, actualidad, música y crítica social, y es la gran apuesta de la cadena pública de cara al periodo estival.

El gran perjudicado de esta remodelación de la parrilla será 'La Revuelta'. Tal y como ha anunciado RTVE, el programa de David Broncano pasará de emitirse los jueves a hacerlo los viernes durante las próximas tres semanas. "El Mundial también se vive en 'La Revuelta'. Este mes, David Broncano y su equipo cambian los jueves por los viernes con programas especiales coincidiendo con los partidos del Mundial 2026 en TVE. 12, 19 y 26 de junio en La 1 y RTVE Play", ha informado la Corporación.

Este jueves, 4 de junio, ya ha afrontado esta remodelación. El amistoso de la selección española ocupó el horario habitual de 'La Revuelta', que retrasó su emisión hasta cerca de las 23:00 horas. A partir de la próxima semana, sin embargo, ese hueco quedará reservado, como apuntamos, para el programa de Manu Sánchez, lo que provocará dicho traslado temporal del formato al viernes. Así lo ha anunciado también Ricardo Castella este jueves durante su charla con Broncano: "Exacto, va a empezar 'El perro andaluz' de Manu Sánchez, así que nosotros iremos los viernes".

⚽ El #MundialRTVE también se vive en #LaRevuelta



Este mes, David Broncano y su equipo cambian los jueves por los viernes con programas especiales coincidiendo con los partidos del Mundial 2026 en TVE.



📺 12, 19 y 26 de junio, en @la1_tve y @rtveplay pic.twitter.com/yIt085F7Hv — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) June 4, 2026

'La Revuelta' volverá a su horario habitual cuando acabe El Mundial

Eso sí, el cambio será, en principio, temporal, ya que la intención de RTVE es mantener el horario habitual de 'La Revuelta' una vez finalice el Mundial, cuyos partidos emitirá en abierto La 1. En total serán 17 los encuentros que emita la cadena pública de la Fase de Grupos, incluidos los tres de la Selección Española. La Roja debutará en el Mundial 2026 el próximo lunes 15 de junio a las 18:00 horas frente a Cabo Verde.

El segundo partido de la selección de Luis de la Fuente será el domingo 21 de junio a las 18:00 horas. Su último encuentro en esta primera fase será en la madrugada del sábado 27 de junio, a las 2:00 horas. La cobertura del Mundial, que tendrá lugar en Estados Unidos, Canadá y México supondrá un gran aliciente para las audiencias de RTVE durante los meses de junio y julio. Aunque en esta ocasión, la cadena no emitirá el campeonato íntegro y solo ofrecerá el mejor partido de cada jornada.

En resumen, RTVE emitirá los 17 partidos de la Fase de Grupos, así como los principales partidos de octavos y cuartos de final, las dos semifinales y la gran final del 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York tras alcanzar un acuerdo con Mediapro y la FIFA y desembolsar 55 millones de euros.

Partidos de la Fase de Grupos del Mundial que se emitirán en abierto en La 1 de RTVE