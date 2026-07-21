Terelu Campos habla de las situaciones que le llevaron a dejar 'Sálvame' tras dar la espantada a 'De Viernes'

El pasado viernes, Terelu Campos abandonó de forma abrupta el plató de 'De Viernes' muy indignada por el vídeo que habían emitido en el programa en tono jocoso sobre la casa que tenía su madre en Málaga. Este martes, la colaboradora reaparecía en 'De lunes a viernes' y daba las explicaciones sobre el por qué de su espantada y aprovechaba para hablar de su etapa en 'Sálvame'.

Tras repasar lo que pasó el viernes y cómo Terelu Campos abandonó el plató del programa, la colaboradora era contundente al revelar que desde la dirección de 'De Viernes' nadie estaba contento con ese vídeo que le hizo marcharse del espacio en plena entrevista a su sobrino. "Creo que nadie de la dirección del programa está contenta con ese vídeo o al menos así se me ha hecho llegar", empezaba diciendo.

"Yo creo que se hizo con la intención de humor y de forma irónica y al verlo en directo todos nos dimos cuenta de que era desafortunado", apostillaba al respecto Beatriz Archidona. "No hay más que el programa donde trabajes sea consciente de que lo que se había hecho no está bien hecho y ya está", sentenciaba Terelu.

"¿Pero solo por el vídeo?", repreguntaba la presentadora. "Bueno el vídeo evidentemente era la consecuencia de muchos comentarios de compañeros de cuestionar y de pronunciarse hacia ti con falta de respeto", aclaraba la hija de María Teresa Campos. "Pero tú has vivido Terelu miles de situaciones en televisión que desde fuera nos han parecido siempre muchísimo peores o difíciles que ésta, ¿y sin embargo estallas en esta y no en las otras?", le replicaba Santi Acosta en una clara alusión a lo que vivió su colaboradora en 'Sálvame'.

Terelu Campos, clara y directa sobre 'Sálvame': "No reniego de ello"

Terelu Campos junto a Santi Acosta y Beatriz Archidona en 'De lunes a viernes'

Era ahí cuando Terelu Campos se pronunciaba alto y claro sobre el programa que llegó a presentar en su última etapa. "Claro, lo que pasa es que yo cuando sufrí y estuve sufriendo esas situaciones llegó un momento en el que yo me levanté y me marché y tardé tres años en volver", le contestaba Terelu. "Pero es que a nosotros no nos pareció tan exagerado esa situación o ese vídeo, de acuerdo que fue desafortunado pero tampoco era tan terrible", insistía el presentador.

"Y tú has tenido valor para torear cosas muchísimo más complicadas", añadía Acosta. "Pero hasta que llega un día en el que dices una y no más. La gente tiene un momento en el que ya no puede más y ha cubierto el cupo. El día que rebosó yo me marché y toda situación que a mí me produzca algo que recuerde de mi pasado es que no lo quiero en mi vida, para que voy a mentir", añadía la colaboradora.

Tras ello, Terelu Campos dejaba claro que no se arrepentía de haber trabajado en 'Sálvame'. "Dicho esto. En un programa que he dicho millones de veces, y lo digo por una vez más, en el que yo me siento orgullosa, no reniego de él, de haber trabajado muchos años, en el que he sido feliz y en el que he aprendido hacer un tipo de televisión y eso quiero dejarlo por adelantado", sentenciaba.

"¿Hablas de Sálvame?", le preguntaba directamente Santi Acosta. "Claro, hablo de 'Sálvame', todo el mundo sabe de lo que estoy hablando y no tengo ningún problema, no es que esté ocultando el nombre del programa que me parece una chorrada. Pero ahí también viví situaciones que no me gustaron y entonces ahí tomé la decisión de marcharme sin tener nada. Yo no tenía absolutamente nada", concluía al respecto.

"Pero es que era un tema inocuo, de una venta de una casa y lo de los días anteriores no tuvo la mayor importancia", volvía a recordar Santi Acosta para tratar de quitarle hierro a lo que pasó en 'De Viernes'. "Bueno pero es que cuando te engañan a nadie le gusta que nos engañen y claro que hay cosas peores, me lo vas a decir a mí. Pero eso no significa que porque haya cosas peores a ti no te duelen", terminaba diciendo.