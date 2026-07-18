Terelu Campos pega la espantada tras lo visto en 'De Viernes' y Santi Acosta tiene que dar explicaciones: "Pedimos disculpas"

Fue el pasado martes cuando 'De lunes a viernes' sorprendía al emitir unas imágenes de la casa que tenía María Teresa Campos en Málaga en una conocida web de venta de casas. Algo que pillaba a Terelu Campos completamente desprevenida y que la dejaba en shock sin saber qué estaba pasando. A lo largo de la semana, la colaboradora trataba de dar explicaciones sin que a sus compañeros les convencieran.

De hecho, algunas voces como Ángela Portero o Karmele Marchante apuntaban que el problema estaba en que alguien les habría reventado una exclusiva sobre la venta de la casa. Mientras, Antonio Rossi ha ido dando informaciones de cómo Terelu y Carmen Borrego habrían enseñado su vivienda a dos parejas que podrían estar interesadas en adquirir el inmueble.

Después de que se señalara también a José María Almoguera como una de las fuentes de Rossi, el hijo de Carmen Borrego visitaba el plató de 'De Viernes' para aclarar todas las dudas y defender a su familia dejando claro que la casa no está en venta y que simplemente se había intentado ver qué interés puede suscitar su venta pero sin que nadie diera permiso para poner la vivienda en una web ni mucho menos publicar sus fotografías.

'De Viernes' quiso que Terelu Campos viera la entrevista a su sobrino en un pasillo y que luego se sumara a la conversación después de que incluso ella misma señalara al hijo de su hermana como uno de los posibles topos de que esta información haya salido a la luz. Pero la relación entre tía y sobrino fue muy cordial en todo momento con Terelu dando la razón a José María en todos sus argumentos.

Sin embargo, todo se truncó cuando 'De Viernes' emitió un vídeo con tono jocoso sobre la vivienda de las Campos en Málaga ironizando sobre algunas de las cosas que hay en ella y que se han visto en las fotografías. Durante su emisión, se veía a una Terelu Campos muy incómoda, negando con la cabeza, cruzando los brazos y quejándose ante la dirección por lo que estaban haciendo.

Y fue justo al final del vídeo, cuando Terelu Campos no aguantó más y cogió sus cosas y se marchó del plató de forma abrupta. "No puedo más, es que no puedo más", se intuye que aseguraba la colaboradora antes de abandonar el programa. Al acabar el vídeo, se veía como Beatriz Archidona corría detrás de ella para tratar de que volviera al plató. "No me grabes", se escuchaba decir a Terelu mientras se quitaba el micrófono. "Te entiendo perfectamente", se oía decir también a Beatriz Archidona.

Terelu Campos, cabreada en 'De Viernes' ante el vídeo que se emitía sobre su casa de Málaga

Santi Acosta pide perdón a Terelu Campos tras su espantada: "Nos equivocamos"

Mientras, en plató, Santi Acosta trataba de seguir con el programa. "Bueno Terelu no se ha tomado a bien el vídeo", exponía el presentador. "Es que el vídeo era un poco jocoso", apostillaba Ángela Portero. "Es que están mostrando nuestra intimidad más profunda, ha faltado hacer una fotografía abriendo el cajón de los calzoncillos", reaccionaba por su parte José María Almoguera.

"Aquí el problema no es el programa que utiliza esas imágenes, el problema es quién ha subido esas fotos", trataba de defender José Antonio León. "No se lo ha tomado a risa y lo entiendo porque es su casa. Es gracioso el vídeo pero....", repetía Ángela Portero mientras Lydia Lozano exponía que el problema es en la actitud esquiva que ha tenido Terelu a lo largo de la semana y que todo se habría acabado si hubiera sido tan tajante como había sido su sobrino.

"Sentimos que a Terelu le haya sentado mal ese vídeo que hemos hecho de su casa. Le pedimos disculpas, quizás no hemos tenido la empatía suficiente para pensar que es la casa de su madre y que ella en ese tema es especialmente sensible. Y de verdad que le pedimos disculpas, no había más lejos de nuestra intención que ella pasara un mal rato como el que está pasando ahora mismo", sentenciaba Santi Acosta disculpándose.

"Sentimos que tu tía se haya molestado de esa manera, seguro que es nuestra culpa, vamos es nuestra. Volvemos a pedir disculpas tanto a tu tía como a tu madre como a vosotros por si ese vídeo ha sido desafortunado, que no siempre acertamos y muchas veces nos equivocamos", añadía el presentador antes de despedir a José María Almoguera mientras sus compañeros se sorprendían al saber que Terelu Campos se había marchado y no iba a volver al plató en toda la noche.