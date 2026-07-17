'De Viernes' anuncia a los siete invitados de hoy en Telecinco en su último duelo de la temporada con 'Tu cara me suena'

Tras su parón de la semana pasada para evitar luchar contra el partido de cuartos de final entre España-Bélgica del Mundial, 'De Viernes' regresa esta semana a la programación de Telecinco con una nueva entrega que tendrá que enfrentarse a la final de 'Tu cara me suena' en Antena 3 y a la programación especial que ha preparado La 1 con la última hora del Mundial antes de la gran final del domingo entre España y Argentina.

Será además el primer viernes que Santi Acosta y Beatriz Archidona harán doblete con 'De Viernes' y 'De lunes a viernes' a la espera de que la entrega semanal de prime time se despida unas semanas de la audiencia para dar descanso al equipo ante el estreno de la versión diaria del magacín.

Esta semana, 'De Viernes' seguirá estirando la entrada histórica a Cantora por primera vez en 40 años y recibirá en el plató a Teresa Rivera. La hermana de Paquirri recordará cómo era la finca durante los años en los que compartía allí los veranos con su hermano, cargará contra Isabel Pantoja por la gestión del legado del diestro y reaccionará a unas imágenes inéditas en las que Canales Rivera recuerda cómo vivió la familia la separación de Paquirri y Carmina Ordóñez.

Después de que su hijo, Canales Rivera, volviese a acceder, gracias a 'El precio de Cantora' a la finca en la que vivía su tío, Teresa Rivera muestra su enfado por las circunstancias en las que se encuentra la finca. "No entiendo ni a la madre, ni al niño porque el niño a partir de los 20 años yo creo que va siendo tiempo de dejar de ser niño y esto se merecía otro trato", asegura la hermana de Paquirri. "Es vergonzoso y muy triste", sentencia sobre el estado actual en el que se encuentra la finca. "No se ha respetado la voluntad de mi hermano", añade mostrando su gran indignación por la actitud de la tonadillera.

Esta semana…en ¡De Viernes!, Teresa Rivera, hermana de “Paquirri”, se sienta en plató y rompe su silencio tras las imágenes inéditas de Cantora para enfrentarse a Isabel Pantoja.



🪩 #DeViernes

🔮 Todos los viernes a las 21:45 en @telecincoes con Santi Acosta y @barchidona pic.twitter.com/yeZkPN6FjC — ¡De Viernes! (@deviernestv) July 15, 2026

Asimismo, 'De Viernes' abordará este viernes otro de los temas que están revolucionando 'De lunes a viernes' después de avanzar cómo una agencia publicó unas fotografías de la casa de las Campos en Málaga y habría puesto la vivienda en venta. Algo que dejó a Terelu Campos en shock, y que provocó que la colaboradora se plantara y se enfrentara a compañeros como Lydia Lozano.

Pues bien, el programa contará con la reacción de José María Almoguera. El hijo de Carmen Borrego responderá a algunas de las incógnitas que quedan abiertas. ¿Está realmente en venta? ¿Qué ocurrió con las fotografías del inmueble? ¿Por qué fue retirado el anuncio a los pocos minutos? A todas estas preguntas responderá el colaborador y aclarará en qué punto se encuentra este misterioso asunto.

El reencuentro de Claudia Chacón con su madre y el regreso de Techi, otros contenidos de 'De Viernes'

Otro de los contenidos con los que contará 'De Viernes' este 17 de julio será el reencuentro de Claudia Chacón con su madre Julia. Cabe recordar que hace dos semanas, la colaboradora de 'De lunes a viernes' se abrió en cuerpo y alma sobre la complicada infancia y adolescencia que marcaron su vida. Por primera vez en televisión, madre e hija se verán las caras y mantendrán la conversación que tienen pendiente.

Por otro lado, Techi Cabrera reaparecerá en televisión cuatro años después para relatar el difícil proceso que ha atravesado tras ser diagnosticada de trastorno bipolar. La ex novia de Kiko Rivera será la protagonista del 'scoop' y recordará los momentos más complicados de su enfermedad, hablará de su intento de suicidio y repasará también cómo es actualmente su relación con Kiko Rivera, Isabel Pantoja y Agustín Pantoja.

Por último, 'De Viernes' sigue actualizando el estado de las parejas de 'Casados a primera vista' y recibirá este viernes a Stefan y Estefanía. La pareja contará cómo han consolidado su relación tras participar en el reality de Telecinco y cómo es su nueva vida conjunta en Lanzarote. También opinarán sobre las rupturas y las nuevas parejas que han surgido entre sus compañeros de programa.