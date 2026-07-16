'Tu cara me suena 13': Lista completa de imitaciones de la final en directo de este viernes 17 de julio en Antena 3

'Tu cara me suena' pondrá punto y final a su decimotercera edición este viernes 17 de julio con una gala final de infarto en la que J Kbello, María Parrado, Cristina Castaño, Martín Savi y Paula Koops se disputará el puesto de ganador. Así, los cinco finalistas tendrán que conquistar únicamente al público con sus últimas imitaciones, mientras que el resto de concursantes no clasificados tomarán el escenario a modo de exhibición para amenizar la noche en Antena 3.

Si bien J Kbello se convirtió en el primer clasificado para la gran final durante la primera semifinal del concurso de al ser el concursante con la puntuación más alta del ranking general, no fue hasta el pasado jueves en la segunda semifinal cuando se conformó la lista definitiva de finalistas, que dejó a Sole Giménez, Jesulín de Ubrique, Aníbal Gómez y Leonor Lavado fuera de juego de cara a la cita de este viernes.

Estas son las imitaciones de los cinco finalistas en la gran final de 'Tu cara me suena 13'

J Kbello fue el primero en asegurar su plaza en la gran final de 'Tu cara me suena' este viernes, donde luchará por el título de ganador poniéndose en la piel de Hugh Jackman con un tema de la película 'El Gran Showman'. Durante la segunda semifinal la primera clasificada fue María Parrado, con 261 puntos, que enfrentará la gran final con una imitación de Mariah Carey.

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⚡ J Kbello

✨ María Parrado

🔥 Cristina Castaño

🎙️ Martín Savi

💙 Paula Koops



¡Nos vemos el viernes a las 22:00h en Antena 3 y @atresplayer! 📲 pic.twitter.com/jLF6PEKhBt — Antena 3 (@antena3com) July 15, 2026

Cristina Castaño, que también se ha colado en la fase final del concurso con 248 puntos en su marcador, se transformará en Meryl Streep para su última cita con la audiencia, replicando sobre el escenario una popular escena de 'Mamma Mia'. Por otro lado, Martín Savi, que con 235 puntos también aseguró su plaza en la final, sacará a relucir su lado más operístico imitando a Farinelli.

Por último, Paula Koops probará suerte en la gran final de 'Tu cara me suena' como Liza Minelli en 'Cabaret' tras hacerse con una plaza en la noche más importante de la edición con 215 puntos en su marcador, siendo la última de sus compañeros en clasificarse. Por otro lado Aníbal Gómez contará con Carolina Iglesias para meterse en la piel de Carlos Baute y Marta Sánchez, mientras que Leonor Lavado y Jesulín de Ubrique se convertirán en las Azúcar Moreno. Sole Giménez, por su parte, afrontará el reto de transformarse en Mocedades junto a su familia.

Los invitados de la gran final

La cita final de la edición de 'Tu cara me suena 13' contará, como en el resto de galas, con invitados especiales que deslumbrarán sobre el escenario una vez los concursantes finalicen sus imitaciones. En este caso serán Blas Cantó, que se meterá en la piel de Manuel Carrasco y otro ganador del concurso, Jorge González, que regresará al escenario del programa para convertirse en Ricky Martín.

Cabe recordar que, pese a que Chenoa, Àngel Llàcer, Florentino Fernández y Lolita Flores estarán presentes durante la gran final y ofrecerán sus valoraciones a los concursantes, el público desde casa será el único responsable de los resultados de la noche. A través de un canal de votación gratuito en la página web de Antena 3 y mensajes y llamadas, los espectadores podrán decidir desde el inicio de la gala quién se hará con el ansiado primer puesto.