J Kbello toma una determinación imprevista tras ganar 'Tu cara me suena' y sorprende ante lo que decide hacer con el premio

J Kbello terminó coronándose como el indiscutible ganador de 'Tu cara me suena 13' con el 51% de los votos durante la gran final celebrada este viernes 17 de julio en Antena 3. El gaditano se impuso a María Parrado, Cristina Castaño, Martín Savi y Paula Koops con su impresionante número como Hugh Jackman en 'El Gran Showman', y cuando llegó el momento de desvelar en qué destinaría los 30.000 euros del premio, el concursante sorprendió al tomar una decisión.

"Lo primero agradecerle a María porque hace ya mucho tiempo hablábamos los dos de cómo sería estar los dos en 'Tu cara me suena' y lo que pasaría si llegábamos a la final. Literalmente se ha cumplido, y si no hubiera ganado yo y hubieses ganado tú hubiera tenido el mismo sentimiento, me hubiese alegrado", ha comenzado señalando entre lágrimas el ganador de la edición junto a la segunda finalista.

J Kbello decide compartir el premio de 'Tu cara me suena 13' con María Parrado

A su vez, J Kbello se ha dirigido a sus familiares presentes en plató y a alguien muy especial. "Me gustaría agradecer a la gente que siempre ha confiado en mí, a mi familia que está hoy aquí, a mi madre, mi padre, mi hermano y mi novia. Y quiero agradecer también, que no sé ni si me estará viendo, a Mateo, que yo sé que me dijiste antes de que empezase la gala que no importaba si ganaba o no porque todos se lo merecían, esto te lo dedico a ti, que te quiero mucho, eres el amor de mi vida", ha sentenciado sin poder contener las lágrimas al mencionar a su hijo.

"Todo esto también es gracias a las personas que nunca confiaron en mí, que me dieron muchos palos. Gracias a ellos estoy aquí, estoy luchando y cada día trabajo más por ser mejor", terminaba señalando entre una ovación de aplausos del público antes de sincerarse sobre qué hará con el dinero del codiciado premio de 'Tu cara me suena'.

Ha sido entonces cuando ha sorprendido con su propuesta. "Al principio he dicho una cosa y yo estoy muy feliz de haber compartido todo el concurso el liderazgo del podio con mi María y de verdad, que siento que este premio es de los dos. Yo quiero repartir este premio para ti y para mí", anunciaba J Kbello, dividiendo así el premio con su compañera, que ha destinado la mitad del dinero a la Asociación Autismo Chiclana, mientras que el ganador lo ha dirigido a la Asociación Siempre Contigo, una protectora de animales gaditana.