J Kbello cumple con los pronósticos y se proclama ganador de 'Tu cara me suena 13' de forma aplastante en Antena 3

Después de 14 semanas de competición, Antena 3 ha ofrecido este viernes 17 de julio la gran final de 'Tu cara me suena 13', el talent show más visto de la televisión. Ha sido una final llena de números de alto nivel e imitaciones de infarto que ha vuelto a celebrarse en directo, con Blas Cantó y Jorge González como invitados especiales, y en la que la audiencia ha tenido un año más la última palabra.

J Kbello, Cristina Castaño, Paula Koops, María Parrado y Martín Savi eran los cinco finalistas que cometían por la victoria tras clasificarse gracias a los votos del jurado y del público en plató durante todas estas semanas.

Tras ver de nuevo sobre el escenario a los cinco finalistas y ver las actuaciones del resto de concursantes (Leonor Lavado, Jesulín de Ubrique, Aníbal Gómez y Sole Giménez) llegaba el momento de conocer el veredicto de la audiencia que había votado desde sus casas a través de llamadas, SMS y de forma gratuita desde la página web de Antena 3.

Después de cerrar las líneas telefónicas llegaba la hora de conocer quién se quedaba en quinta y cuarta posición. Así, Paula Koops se situaba como quinta finalista con un 13%. "Yo nunca había estado en la tele y no me esperaba estar aquí para nada, nunca había imitado. Estoy muy feliz, gracias a la gente que me haya votado, el premio realmente es estar aquí", aseguró la artista. Por otro lado, Cristina Castaño sorprendió al ocupar el cuarto lugar con un 19% de los votos. "El lujo ha sido mío y el agradecimiento es mío para todo el programa, me voy feliz, orgullosa y tremendamente agradecida", terminó señalando la actriz.

Y tras una primera criba volvían a abrir las votaciones. Finalmente, Manel Fuentes revelaba que el ganador de 'Tu cara me suena 13' era J Kbello con un 51% de los votos frente al María Parrado que obtenía 26%, que se quedaba en segunda posición y Martín Savi, que se situaba en tercer lugar con un 23%.

Una vez recogió el galardón como ganadora, J kbello anunció su decisión de destinar los 30.000 euros del premio

J Kbello se corona como el ganador de 'Tu cara me suena 13'

El encargado de abrir la gran final fue Martín Savi, que tras toda una edición superándose y creciendo con el paso de las semanas, no ha tenido problema en asumir uno de los retos más pronunciados de la noche: atreverse con el registro de ópera en la gala más importante del concurso. Así, el argentino terminó deslumbrando como Farinelli en ' ', ganándose una sonada ovación por parte del público y el jurado.

La siguiente en salir a escena fue Paula Koops, que decidió arriesgar una última vez en 'Tu cara me suena 13' sacando su faceta más clásica de la mano de Liza Minelli en 'Cabaret'. Y la artista emergente no dudó en recordar a la audiencia el motivo por el que ha llegado a estar entre los cinco concursantes más destacados de la edición, protagonizando un enérgico número de baile entre sillas y mucha expectación por el desenlace de la noche con los nervios a flor de piel.

Luego llegó el turno de María Parrado, que tras una edición marcada por grandes números sobre el escenario y tres victorias en su marcador, decidió que Mariah Carey era la carta definitiva para demostrar que era merecedora del primer puesto de la noche. Y la benjamina de la edición terminó firmando uno de los números más destacados de la noche con su versión de 'Vision of love', en el que volvió a dejar más que claro su privilegiado rango vocal.

Entonces llegó el turno de Cristina Castaño, que para su número final en el concurso de Antena 3 decidió tirar la casa por la ventana metiéndose en la piel de Meryl Streep en uno de los musicales más celebrados de la historia. Así, la actriz desató las lágrimas en plató recreando la mítica escena de 'The winner takes it all' de la película 'Mamma Mia', poniendo en manifiesto todo el potencial y el alto nivel que la ha catapultado hasta cita más importante de la edición.

Y J Kbello fue el encargado de poner el broche de oro a la gran final de 'Tu cara me suena 13' protagonizando uno de los números más mágicos de la noche en la piel de Hugh Jackman. El ganador de la edición se metió por última vez al público y al jurado en el bolsillo con un elaborado número que recreó por completo la especial atmósfera de la película 'El gran showman' con su apoteósica versión de 'The Greatest Show '

Más allá de los finalistas, en esta final de ‘Tu cara me suena 13' también ha estado cargada de momentos de risa con el dúo conformado por Jesulín de Ubrique y Leonor Lavado, que se transformaron en las Azúcar Moreno. Aníbal Gómez también amenizó la noche junto a Carolina Iglesias poniéndose en la piel de Carlos Baute y Marta Sánchez. Y Sole Giménez subió a su familia al escenario para imitar a Mocedades.