La corona de 'Tu cara me suena' como programa estelar más visto y competitivo del curso, con cifras ya inalcanzables en la TV del presente

'Tu cara me suena' pone fin a su decimotercera edición en Antena 3 este viernes 17 de julio con un show a la altura del formato en el que estarán J Kbello, Cristina Castaño, María Parrado, Martín Savi y Paula Koops como finalistas y aspirantes a la victoria; en una gala en riguroso directo que se presenta relativamente abierta pero que sitúa al concursante gaditano como el gran favorito para proclamarse ganador de los 30.000 euros de premio que tendrán un destino benéfico, sucediendo así a Melani García en el palmarés.

Si bien, el talent, conducido por Manel Fuentes, llega a su desenlace reeditando el título de programa más visto de la televisión en el horario estelar de esta temporada 2025/2026; con una formidable media del 19,3% de cuota de pantalla y más de 1,4 millones de espectadores a falta de contabilizar el resultado de la gran final, que se prevé triunfal después del sorprendente 18% que obtuvo la semifinal de la semana anterior pese a rivalizar con el post partido de cuartos entre España y Bélgica en La 1.

Con estas grandes cifras, infrecuentes ya en la televisión actual por un consumo cada vez más alterado y fraccionado, el concurso de imitaciones de Antena 3 producido en colaboración con Gestmusic presume un año más de su alto poder de convocatoria y de haberse consolidado, no solo como el talent show y la oferta de prime time más vista de Antena 3, sino también como el producto más seguido y competitivo de toda la televisión a pesar de experimentar un ligero retroceso respecto a la anterior edición (21,4% y 1,7 millones).

Así, se reconfirma que 'Tu cara me suena' sigue siendo un programa muy enérgico y que, sin duda, es el mayor buque insignia de la cadena de Atresmedia en horario de máxima audiencia, situándose a sustanciales distancias de sus inmediatos competidores, La 1 de TVE y Telecinco, a los que se ha impuesto en +9,6 y +9,5 puntos respectivamente.

Mención especial merecen las cinco emisiones (de trece) que han superado la codiciada barrera del 20% de share; algo que ya es toda una proeza en el contexto televisivo del presente. Despuntaron la gala inaugural (20,9%) y la quinta con récord (21,6%). En definitiva, 'Tu cara me suena' no ha tenido rival, prueba de que es una oferta totalmente sólida e imbatible sea cual sea el adversario que se le plante enfrente.

Gala 1 - 20,9% y 1.746.000

Gala 2 - 20,5% y 1.589.000

Gala 3 - 20,3% y 1.589.000

Gala 4 - 18,5% y 1.451.000

Gala 5 - 21,6% y 1.735.000

Gala 6 - 19,1% y 1.453.000

Gala 7 - 19,8% y 1.393.000

Gala 8 - 20,7% y 1.437.000

Gala 9 - 19,1% y 1.297.000

Gala 10 - 19,5% y 1.304.000

Gala 11 - 15,9% y 1.149.000

Gala 12 - 17% y 1.289.000

Gala 13 - 18% y 1.142.000

TOTAL: 19,3% y 1.427.000

Además, el éxito de 'TCMS' ha trascendido más allá de la televisión lineal, pues se ha erigido como un auténtico fenómeno también en Atresplayer según Atresmedia, afianzándose como uno de los contenidos más vistos de la plataforma de streaming del grupo audiovisual, que ha albergado las galas con una semana de antelación respecto a su emisión en abierto en Antena 3.

¿En qué targets y mercados ha rendido más 'Tu cara me suena 13'?

Por targets, el talent, que goza de una reseñable transversalidad y de un dominio de todos los públicos, ha funcionado especialmente entre los espectadores más jóvenes, promediando un destacado 19,5% de share entre el perfil de 13 a 24 años y un 17,7% entre los de 4 a 12 años; los segmentos donde ha rendido con más fuerza en términos de cuota.

Por último, analizando pormenorizadamente los resultados de 'Tu cara me suena 13' por mercados, hay que subrayar los alcanzados en Aragón (24,7%), Castilla-La Mancha (23,9%), Murcia (23,8%), Canarias (22,4%), Comunidad Valenciana (22,3%) o Madrid (20,7%). También ha rubricado excelentes datos en Baleares (20,2%), Castilla y León (20,1%) o Andalucía (18%).

'Tu cara me suena 13' proclamará al ganador o ganadora entre cinco grandes finalistas

Cristina Castaño, Martín Savi, J Kbello, María Parrado y Paula Koops, los cinco finalistas de 'Tu cara me suena 13'

La final de 'Tu cara me suena 13' queda encabezada por J Kbello, el primero en asegurar su plaza con la mayor puntuación en la primera semifinal. Le siguen María Parrado con 261 puntos, Cristina Castaño con 248, Martín Savi con una marca de 235 y Paula Koops que, con 215 puntos, cierra el ranking.

Lista de imitaciones de la gran final: