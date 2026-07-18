Euprepio Padula impugna el resultado de la final de 'Tu cara me suena 13' y revela quién es su verdadera ganadora

'Tu cara me suena' vivió este viernes la final de su décimo tercera edición en la que se cumplieron todos los pronósticos y J Kbello se alzó con la victoria. Pero si por algo estuvo marcada la gala fue por el cuarto puesto de Cristina Castaño. Y es que fueron muchos los que consideraban que la actriz tenía que haber sido la ganadora como es el caso de Euprepio Padula.

Cristina Castaño es sin lugar a dudas una de las concursantes revelación de esta edición del talent de Antena 3. Y es que la actriz tiene un gran talento y ha dejado grandes imitaciones a lo largo del programa como la que hizo de Rigoberta Bandini, con la que consiguió ganar en la gala 5, así como otras como Chappell Roan, Dulce Pontes o Florence + The Machine, entre otros.

Y con permiso de J Kbello, la actuación de la gran final fue la que protagonizó la actriz de 'La que se avecina' y 'Toy Boy'. Cristina Castaño derrochó todo su talento y consiguió conmover a todos con su versión de 'The winner takes it all' metiéndose en la piel de Meryl Streep en '¡Mamma mía!'.

Por eso, cuando Manel Fuentes anunció que la gallega se quedaba como cuarta finalista al obtener un 19% de los votos, las redes sociales se llenaron de críticas acusando de "tongo" y de "robo" al programa en contra de la decisión del público que había votado. Y entre los que no están de acuerdo con la posición de Cristina Castaño se encuentra el politólogo Euprepio Padula.

Así, el colaborador habitual de 'La Hora de La 1' y 'Mañaneros 360' en TVE no tuvo reparos en manifestar su opinión en su cuenta de "X" sobre la gran final de 'Tu cara me suena' y quién era para él la favorita para ganar. "Mi ganadora es Cristina Castaño. Brutal actuación", destacó junto al fragmento de la actuación de la actriz.