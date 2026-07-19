Los 30 estrenos que ver esta semana en Netflix, Prime Video, Movistar Plus, HBO Max, Disney+ o Apple TV del 20 al 26 de julio

Sí, ya hemos pasado la mitad del mes de julio. Ahora nos queda terminar el Tour de Francia, esperemos que celebrar la victoria en el Mundial de España (al cierre de este artículo, aún no se ha jugado la final) y prepararnos para un caluroso mes de agosto que está a la vuelta de la esquina. Las plataformas parecen estar un poco de vacaciones, y sus estrenos potentes se guardan ya para la vuelta al cole. Pero eso no significa que Netflix, Movistar Plus, HBO Max, Prime Video, Disney+ y Apple TV no tengan ases en la manga.

Porque, por ejemplo, a Netflix nos llega la nueva película de José Coronado, 'Los creyentes' (firmado por los creadores de 'Élite'), o la última comedia de Kevin Hart, '72 horas'. Ya solo con esas dos tenemos diversión para ratos.

Pero es que hay que echar un vistazo al resto de plataformas, porque por ejemplo a AppleTV nos llega 'Dink', que nos lleva al juego del pickleball, tan de moda en EEUU; en HBO MAX podemos ver la última película de Amaia Salamanca, o el spin off de 'The Big Bang Theory'. Y, en Movistar Plus, que trae varios estrenos de películas, destacamos la serie de '33 días' de Carles Porta, o el drama de Rose Byrne 'Si pudiera, te daría una patada'. Como siempre, títulos para todos los gustos.

Estrenos en Netflix

Los creyentes

Sinopsis: Ruth, una mujer de 30 años que lleva un tiempo distanciada de su familia, regresa a casa cuando su madre muere en extrañas circunstancias. Allí se reencuentra con su padre, Martín, que desde la jubilación parece haberse convertido en un tipo gruñón, agresivo y creyente en una siniestra teoría de la conspiración que le obsesiona. La relación entre los dos es tan tensa, y el comportamiento de él tan errático, que Ruth comienza a sospechar que Martín pudo ser el responsable de la muerte de su madre. ¿Es posible que esté compartiendo techo con un asesino?

Esta película de Netflix es su nuevo thriller psicológico, protagonizado por supuesto por Jose Coronado ('Legado') y Stéphanie Magnin ('La moderna'). La película, producida por El Desorden Crea y con dirección de Roger Gual ('Clanes'), cuenta con un guion que supone la vuelta conjunta de Carlos Montero y Darío Madrona tras 'Élite'. El rodaje ha tenido lugar en localizaciones de Asturias y Madrid y en la ciudad de Berlín, y es una de las grandes apuestas de la plataforma para este verano. Además, cuenta con el aliciente de Coronado, experto en liderar grandes historias con giros sorprendentes, y que poco a poco es más reconocible para el resto del mundo.

"Yo empecé con 30 años porque antes había estado en la universidad. Había empezado Medicina, había empezado Derecho y no había acabado ninguna, pero me tiré seis años a la universidad que me vinieron muy bien luego para mi carrera", recordó Jose Coronado sobre sus inicios en el mundo de la actuación en una entrevista para Sensacine. "Luego tuve una agencia de viajes, tuve una agencia de modelos, fui coreógrafo, estuve de modelo dando vueltas por el mundo y luego ya me metí en el mundo de la hostelería, que era muy duro".

Fecha de estreno: 24 de julio

72 horas

Sinopsis: Un padre casado con tres hijos se ve incluido, por accidente, en el chat grupal de un grupo de veinteañeros que planean una despedida de soltero desenfrenada en Miami, y termina asistiendo al viaje.

Kevin Hart es uno de esos comediantes que hemos visto en decenas de películas pero no acabas de reconocerle si no eres de Estados Unidos, porque tiene un humor muy característico del país norteamericano. En esta ocasión, la premisa es una locura divertida de esas que hemos visto tantas veces, pero generalmente protagonizadas por mujeres: despedidas de soltero. Aunque quizá la más célebre del cine sea la de 'Resacón en Las Vegas'. Aquí Hart está acompañado por Teyana Taylor, a la que vimos en 'Una batalla tras otra', Andy García o el cómico Marcello Hernández, al que hemos visto en 'SNL'. Además, en el apartado del guión tenemos a la dupla Jon Hurwitz y Hayden Schlossberg, responsables de la serie 'Cobra Kai', también de Netflix.

Fecha de estreno: 24 de julio

Estrenos en Movistar Plus

Si pudiera, te daría una patada

Sinopsis: Con su vida literalmente derrumbándose a su alrededor, Linda intenta lidiar con la misteriosa enfermedad de su hija, su marido ausente, una persona desaparecida y una relación cada vez más hostil con su terapeuta.

Rose Byrne fue una de las firmes candidatas a llevarse todos los premios a principios de este año gracias a su brillante actuación en esta segunda película de Mary Bronstein, más de diez años después de su primer largometraje. Su carrera casi comenzó con el Oso de Plata a la Mejor Interpretación protagonista en el Festival Internacional de Cine de Berlín. Y también se llevó el Globo de Oro, revolucionando la carrera hacia los Oscars, aunque al final se lo acabara llevando Jessie Buckley por 'Hamnet'. 'Si pudiera, te daría una patada' no es una comedia al uso, pero tampoco es un drama. Se encuentra entre medias de dos mundos, y es precisamente lo que la hace funcionar, al igual que la portentosa interpretación de Rose Byrne.

"Gran parte de una carrera [artística] se basa en oportunidades, se trata de lo que te llega, y lo que no, cómo gestionarlo, y encontrar el potencial como actriz", afirmó Byrne en una entrevista para Kinótico.

Fecha de estreno: 21 de julio

Vida privada

Sinopsis: La reputada psiquiatra Lilian Steiner emprende una investigación privada sobre la muerte de uno de sus pacientes, del que está convencida que ha sido asesinado.

Rebecca Rebecca Zlotowski dirige este thriller combinando comedia, drama y thriller, con Daniel Auteil como protagonista... y con una Jodie Foster absolutamente soberbia. Ella es media película, por no decir más, y compone un personaje perfecto, que debería haber tenido mucha más repercusión. Quizá no acabó de funcionar debido a su irregular guión. Pero pese a ello, estamos hablando de Jodie Foster, y siempre es bueno darle una oportunidad a cualquier proyecto en el que aparezca. "Creo que estoy haciendo el mejor trabajo de mi vida y estoy siendo más feliz que nunca trabajando. No era tan feliz de joven, siempre pensaba que no era lo suficientemente buena, tenía mucha ansiedad y ahora ya no la tengo", comentó la oscarizada actriz en una entrevista para Cadena SER.

Fecha de estreno: 23 de julio

33 días

Sinopsis: Dos delincuentes se escapan del Centro Penitenciario de Lleida. Van armados y son peligrosos. En una fuga de película, no han dudado en disparar a dos policías a bocajarro. Todas las alarmas se encienden y un dispositivo espectacular sale a la búsqueda de los fugitivos… Pero pronto comprobarán que no va a ser fácil atraparlos. 33 días (tiempo que duró la fuga) es la historia de dos tipos duros que sueñan con ser libres. Que darían su vida el uno por el otro, en una relación tan inseparable que parece propia de una historia de amor. Pero no se lo digas nunca, porque te matarían con sus propias manos. A la vez, es también la historia de las fuerzas policiales que trabajaron día y noche para detenerlos, jugándose su futuro. Y la de todos aquellos a los que el destino cruzó en el camino de los fugitivos, destrozando sus ilusiones y sus vidas.

La primera serie de Carles Porta (que ya pudimos ver en Atresplayer) se basa en la fuga real de dos presos de la cárcel de Ponent en Lleida en octubre de 2001. La historia arranca cuando Juan José Prieto (José Manuel Poga) y Mateo Calatrava (Julián Villagrán) logran escapar con un plan diseñado durante meses, desatando una de las operaciones policiales más intensas vividas en Cataluña. Ambos se convierten en el objetivo principal de los Mossos d’Esquadra en esta intensa búsqueda que se prolonga 33 días y que en esta nueva serie de atresplayer será narrada a lo largo de seis episodios.

"A mí lo que más me llamó la atención es llegar a entender por qué mi personaje hace lo que hace ¿sabes? Un tipo que ha hecho un delito menor, que le queda... que ya tiene permiso para salir, que tiene sida y sabe que existe un medicamento, en el 2001, que si sale no puede tener acceso al medicamento que lo mantiene vivo y que le queda muy poca condena y cómo tira todo por la borda por salvar a un compañero y compensar de alguna manera, que es un poco, yo creo, el motivo que él tenía a su familia por haberlo defraudado, intentando salir de la cárcel a atracar a un narcotraficante, sacar el dinero y dárselo", cuenta el actor Julián Villagrán en una entrevista para El Constitucional.

Fecha de estreno: 23 de julio

Septiembre 5

Sinopsis: Durante los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972, el equipo de periodistas deportivos estadounidenses de la ABC que cubrían los juegos se vieron de repente obligados a cubrir la crisis de los rehenes de los atletas israelíes secuestrados por un grupo terrorista.

Tim Fehlbaum dirige este drama con tintes de thriller sobre el célebre secuestro de atletas israelíes en Múnich'72. Spielberg ya hizo una gran película sobre el tema, que no dejaba títere con cabeza, y ahora le toca el turno al director austriaco, en un reparto liderado por Peter Sarsgaard. Nominada al Oscar a Mejor Guion Original, se trata de una película muy bien dirigida y que trata de arrojar algo de luz sobre una época muy oscura de nuestra historia. Y, con la guerra llevada a cabo por Israel en la actualidad, nunca está de más saber un poco sobre sus antecedentes.

"Empezamos a comprender que la responsabilidad que teníamos de ser honestos, veraces y minuciosos en nuestra cobertura iba más allá de lo que cualquiera de nosotros había podido imaginar", comentó Geoffrey Maranson, el productor de la película. para Público.

Fecha de estreno: 24 de julio

Estrenos en HBO MAX

La ahorcada

Sinopsis: Rosa Martín, cantautora conocida como "La Ahorcada", se suicida en el jardín de Fran, un hombre al que amaba y que la trataba como un mero objeto sexual. El fantasma de "La Ahorcada" permanece en la mansión de Fran, negándose a ser ignorado y decidido a darle una lección. Su obsesión acabará convirtiendo la vida de Fran y su familia en un infierno.

Miguel Ángel Lamata dirige esta película protagonizada por Amaia Salamanca y Eduardo Noriega, estrenada el pasado 22 de abril. Un thriller psicológico que explora los límites difusos entre el amor, la obsesión, la venganza y la culpa. Basado en la novela de Mayte Navales, quien también firma el guion, no tuvo mucha suerte en su paso por cines, pero podría vivir una nueva vida muy interesante en plataformas gracias a su estreno en HBO MAX. "El arco de los personajes permite trabajar muchos matices que normalmente no siempre se ven reflejados. En 'La ahorcada' sí se aprecia ese proceso; mi personaje, Rosa, sufre una transformación muy compleja a lo largo de la película", comentó Salamanca en una entrevista para RTVE. La actriz, que saltó a la fama gracias a la serie 'Sin tetas no hay paraíso', no para de trabajar últimamente, sobre todo gracias a su presencia en la serie 'Muertos S.L.' de los hermanos Caballero, llevándose el aplauso de la crítica; o en la serie 'Pura sangre', en su regreso a Telecinco.

Fecha de estreno: 23 de julio

Stuart no consigue salvar el universo

Sinopsis: Stuart Bloom, propietario de una tienda de cómics, tiene la misión de restaurar la realidad después de romper un dispositivo construido por Sheldon y Leonard, lo que provoca accidentalmente un Armagedón multiversal. Stuart cuenta con la ayuda de su novia Denise, su amigo geólogo Bert y el físico cuántico y auténtico grano en el culo Barry Kripke.

'The Big Bang Theory' fue una de las sitcoms más famosas de la televisión. Y no solo ha creado personajes icónicos que siguen siendo referencias actualmente, como Sheldon Cooper, sino que ha creado spin-offs sobre su historia, como por ejemplo 'El joven Sheldon' o, en este caso, 'Stuart no consigue salvar el universo'. Una decisión bastante arriesgada, pero también muy lógica, sobre todo por ese aura de ciencia-ficción que siempre siguió a la serie principal. Además, colocar al eterno perdedor Stuart como protagonista es algo novedoso y fresco. La serie está protagonizada por Kevin Sussman (Stuart), Lauren Lapkus (Denise), Brian Posehn (Bert) y John Ross Bowie (Barry), y busca reconectar con los fans de la serie original. ¿Habrá cameos de sus principales personajes? Quién sabe, ¿no? En esta ficción todo puede ocurrir.

Fecha de estreno: 24 de julio

Estrenos en Disney Plus

Pompeya antes del desastre, con Tom Hiddleston

Sinopsis: Transporta al público a la antigua Roma en las horas previas y durante la erupción del Vesubio.

Descubre pruebas sorprendentes —y las historias de personas reales que cuestionan las creencias arraigadas sobre Pompeya y sus últimas horas—, revelando, entre otras cosas, que muchas de las personas atrapadas en la catástrofe tuvieron la oportunidad de sobrevivir. Combinando descubrimientos arqueológicos de vanguardia, análisis de expertos y una narración profundamente personal, la serie replantea Pompeya no como una historia de destrucción, sino como un drama humano de resiliencia, sacrificio y supervivencia, revelando las vidas, las decisiones y los destinos de quienes vivían a la sombra del Vesubio. Y encima todo con la voz de Tom Hiddleston. Sí, el Loki de las películas de Marvel. Un documental perfecto para entender un poco mejor uno de los mayores desastres naturales de nuestra historia.

Fecha de estreno: 23 de julio

Estrenos en AppleTV

Dink

Sinopsis: El antiguo tenista prodigio Dusty Boyd ahora se ve obligado a entrenar a niños malcriados en el club de campo de su padre, Chuck. Desesperado por ganarse la aprobación de su padre, Dusty apoya ciegamente la vendetta de este contra el nuevo deporte de moda: el pickleball. Pero cuando reaparece una vieja lesión que le impide jugar al tenis, Dusty recurre a lo impensable para recuperarse. No solo prueba el pickleball, sino que, gracias al encanto de su nueva compañera Candace, descubre que le gusta. Dividido entre dos mundos, Dusty se ve obligado a enfrentarse finalmente a los fantasmas de sus fracasos deportivos pasados, incluido su enemigo de la infancia, Andy Roddick, lo que le arrastrará a una batalla desesperada por el futuro del club, el afecto de su padre y su propia identidad.

Mary Steenburgen, Ben Stiller, Ed Harris y Jake Johsnon son los protagonistas de la nueva comedia de Apple que nos sumerge en el mundo del pickleball, una especie de nuevo deporte de moda en Estados Unidos, que parece tenis mezclado con pádel mezclado con pin-pong. Es decir, un tenis para gente que busca algo más fácil. Y es que es el deporte que más de moda está en el país norteamericano. Solo era cuestión de tiempo que alguien creara una película a su alrededor. Además, aparece Andy Roddick como personaje secundario. Sí, el ex-número 1 de tenis. "Soy fan de Ben Stiller desde que estaba en la preparatoria. Poder producir con él, escuchar sus notas sobre el guión para empujarlo a ser más divertido y luego actuar juntos en las escenas de la oficina del doctor donde improvisamos, fue una experiencia absolutamente increíble", comentó Jake Johnson en una entrevista para la radio Chilango.

Fecha de estreno: 24 de julio

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