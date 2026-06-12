Netflix ficha a José Coronado para su gran estreno de este verano: Un thriller con los creadores de 'Élite'

Si hay un actor que es sinónimo de éxito es José Coronado. Y por eso, Netflix no ha dudado en volver a contar con él para uno de sus próximos estrenos cinematográficos. Será el próximo 24 de julio cuando la plataforma estrene 'Los creyentes'.

De esta manera, José Coronado regresará a Netflix tras ser uno de los protagonistas de 'Legado' y de haber triunfado en la plataforma con 'Entrevías' y otros proyectos como 'La chica de nieve'.

La película, producida por El Desorden Crea y con dirección de Roger Gual ('Clanes', 'El desorden que dejas'), cuenta con un guion que supone la vuelta conjunta de Carlos Montero y Darío Madrona tras 'Élite'. Carlos Montero y Darío Madrona también actúan como productores ejecutivos junto a Diego Betancor. Juana Jiménez está al cargo de la dirección de fotografía.

'Los creyentes' es un thriller psicológico protagonizado por José Coronado y Stephanie Magnin ('La fiera', 'La moderna') y completan el reparto los actores Fanny Gautier ('Olympo', 'Mía es la venganza') en el papel de Lucía y Alberto Olmo ('Mala influencia', 'Amar es para siempre') como Arón.

Así es 'Los creyentes'

José Coronado y Stephanie Magnin, protagonistas de 'Los creyentes'

Ruth (Stéphanie Magnin), una mujer de 30 años que lleva un tiempo distanciada de su familia, regresa a casa cuando su madre muere en extrañas circunstancias. Allí se reencuentra con su padre, Martín (Jose Coronado), que desde la jubilación parece haberse convertido en un tipo gruñón, agresivo y creyente en una siniestra teoría de la conspiración que le obsesiona.

La relación entre los dos es tan tensa, y el comportamiento de él tan errático, que Ruth comienza a sospechar que Martín pudo ser el responsable de la muerte de su madre. ¿Es posible que esté compartiendo techo con un asesino?