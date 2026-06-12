Netflix ficha a José Coronado para su gran estreno de este verano: Un thriller con los creadores de 'Élite'

Si hay un actor que es sinónimo de éxito es José Coronado. Y por eso, Netflix no ha dudado en volver a contar con él para uno de sus próximos estrenos cinematográficos. Será el próximo 24 de julio cuando la plataforma estrene 'Los creyentes'.
De esta manera, José Coronado regresará a Netflix tras ser uno de los protagonistas de 'Legado' y de haber triunfado en la plataforma con 'Entrevías' y otros proyectos como 'La chica de nieve'.
La película, producida por El Desorden Crea y con dirección de Roger Gual ('Clanes', 'El desorden que dejas'), cuenta con un guion que supone la vuelta conjunta de Carlos Montero y Darío Madrona tras 'Élite'. Carlos Montero y Darío Madrona también actúan como productores ejecutivos junto a Diego Betancor. Juana Jiménez está al cargo de la dirección de fotografía.
'Los creyentes' es un thriller psicológico protagonizado por José Coronado y Stephanie Magnin ('La fiera', 'La moderna') y completan el reparto los actores Fanny Gautier ('Olympo', 'Mía es la venganza') en el papel de Lucía y Alberto Olmo ('Mala influencia', 'Amar es para siempre') como Arón.
Así es 'Los creyentes'
Ruth (Stéphanie Magnin), una mujer de 30 años que lleva un tiempo distanciada de su familia, regresa a casa cuando su madre muere en extrañas circunstancias. Allí se reencuentra con su padre, Martín (Jose Coronado), que desde la jubilación parece haberse convertido en un tipo gruñón, agresivo y creyente en una siniestra teoría de la conspiración que le obsesiona.
La relación entre los dos es tan tensa, y el comportamiento de él tan errático, que Ruth comienza a sospechar que Martín pudo ser el responsable de la muerte de su madre. ¿Es posible que esté compartiendo techo con un asesino?
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Sobre la firma
Soy el editor y redactor-jefe de El Televisero desde 2015 y desde entonces he sumado para que la web se convierta en una referencia en el ámbito televisivo.