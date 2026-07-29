El significativo pronunciamiento de Roberto Leal en plena cruzada por 'Pasapalabra' y 'El Rosco' entre Atresmedia y Mediaset

A medida que la incertidumbre con 'Pasapalabra' aumenta ante la próxima llegada de 'El Rosco' a Telecinco, Roberto Leal se ha dirigido a su fiel audiencia con una firme declaración de intenciones. El presentador ha aprovechado el Día de los Abuelos para agradecer a los espectadores de Antena 3 la fidelidad que llevan mostrando desde la llegada del concurso a la cadena, lanzando una clara advertencia de cara al incierto futuro del formato.

"Este fin de semana ha sido el día de los abuelos, así que os queremos felicitar y dar las gracias, entre otras cosas porque sin vosotros no existiríamos, esto es verdad", ha comenzado explicando el rostro de Atresmedia, dirigiéndose a la cámara para lanzar un mensaje a todos esos espectadores de la tercera edad que nunca faltan a la cita con el programa, tarde tras tarde.

Roberto Leal: "Aquí estaremos nosotros siempre queráis"

"Gracias de verdad, porque sabemos que 'Pasapalabra' es una cita cada tarde para todos aquellos que vivís acompañados y muchos también que vivís solos", ha señalado Roberto Leal con una sonrisa de gratitud, arrancando un aplauso entre el público dirigido a la audiencia que ha mantenido el liderazgo del programa durante años, incluso tras la pérdida de su prueba estrella.

Así, el andaluz ha querido dejar claro el fuerte vínculo que se ha formado con el paso de los años entre el formato y los espectadores. "Nos hemos convertido tanto los unos como los otros en una bonita compañía, así que gracias de corazón por vuestra fidelidad y sobre todo también por no fallar en ningún momento en esta cita", ha insistido.

"Aquí estaremos nosotros siempre que queráis, así que felicidades y un beso muy grande de parte de todo el equipo de 'Pasapalabra' para los abuelos y abuelas de todos los países que nos ven. Para los que están y para los que estuvieron porque de alguna forma siempre vais a ser eternos", terminaba Roberto Leal.

Un pronunciamiento que se produce en mitad del pico de tensiones con Mediaset, que se ha hecho con los derechos de 'El Rosco', planea emitirlo en 'Rueda la letra' con Carlos Sobera y apoyará la demanda a Antena 3 por su prueba 'AlaZ'. El grupo de Fuencarral argumenta que el nuevo reto de 'Pasapalabra' mantiene elementos esenciales que deben quedar reservados para El Rosco, así como otros aspectos de la mecánica del juego que incumplen la sentencia judicial del Supremo.

Sin embargo, Atresmedia respalda el concurso conducido por Roberto Leal y asegura que 'AlaZ' se ajusta a la resolución judicial que se tradujo en el mes de junio en la retirada fulminante de 'El Rosco'.

