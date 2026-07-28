El drama de los incendios irrumpe en 'Allá Tú' por una sorprendente casualidad: La intervención de un concursante que agita conciencias

A veces, las casualidades existen. Y quizás eso es lo que ha hecho que estos dos últimos días se hayan vivido dos guiños hacia los bomberos forestales en '¡Allá tú!', mientras muchos de estos profesionales se están jugando la vida en apagar los incendios que afectan a Ávila, Toledo, Madrid y Castellón.

Y es que hay que recordar que el concurso que presenta Juanra Bonet en Telecinco está grabado con anterioridad. Además, actualmente el equipo se encuentra de vacaciones hasta retomar las grabaciones para su vuelta en septiembre, pues el programa ha renovado hasta finales de año tras su funcionamiento en audiencias.

En este sentido, hay que decir que, este lunes, Telecinco emitía el programa de '¡Allá tú!' en el que Carballo, de Cuenca y bombero forestal, salía a concursar. Durante el programa se pudo escuchar una defensa de su profesión en un momento en el que este tipo de rescatistas son más necesarios que nunca. Y un día después, otro de los concursantes no ha dudado en hacer un discurso en amparo de los montes y su cuidado.

Así, Iván, procedente de León, tras abrir su primera caja, era preguntado por Juanra Bonet sobre qué haría con los 150.000 euros del premio. Ha sido ahí cuando el participante se llevaba el aplauso de todos al pedir más inversión para prevenir los incendios. "Creo que ayudar a Hacienda porque se va a llevar un buen pico, pero al menos, si me llevo los 150.000 euros, lo que se lleven ellos que lo inviertan porque El Bierzo está muy mal en carreteras; y sobre todo deberían invertir en ayudar un poco a que no haya tantos fuegos", empezaba diciendo.

"Quería dejar este mensaje y, por si se me olvida después con los nervios, los bosques se salvan en invierno, no en verano cuando se incendian. Esto lo hablaba con Carballo y me daba la razón", sentenciaba el concursante de forma contundente. "Y luego ayudaría en casa porque el dinero viene bien y me compraría una vivienda, que está muy mal el tema de la vivienda", añadía el participante leonés.

De esta manera, coincidiendo con la oleada de incendios que tiene a todo el país en vilo, '¡Allá tú!' ha ofrecido mensajes en apoyo de los bomberos forestales y de concienciación para que los gobiernos de las comunidades autónomas inviertan en la prevención de fuegos y en el cuidado de los bosques, a fin de evitar que en verano se produzcan este tipo de catástrofes. Y más ahora que con el cambio climático son más peligrosos y habituales.