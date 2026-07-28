RTVE se moviliza para impedir que La Séptima le arrebate a Javier Ruiz, el gran deseo del nuevo canal de la TDT

La semana pasada contamos que RTVE se encontraba a un paso de perder a Javier Ruiz ante su salto a La Séptima, que prevé cerrar su fichaje de forma inminente tal y como pudo verificar El Televisero. Los responsables del nuevo canal de la TDT esperan que el popular periodista firme el contrato en estos próximos días para incorporarse al desarrollo de un proyecto que echará a rodar el próximo 5 de noviembre si no hay contratiempos.

Y es que, desde este lunes, La Séptima afronta el primer intento de boicot: Vox ha registrado un recurso ante la Audiencia Nacional por la adjudicación de la señal al considerar que "no se ajusta al derecho". La intención de la formación de extrema derecha es revocar la licencia que aprobó el Consejo de Ministros alegando una supuesta "vulneración del principio básico de adjudicaciones y concesiones".

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A la espera de conocer cómo evoluciona este incipiente frente judicial, la cadena impulsada por exdirectivos del grupo Prisa, con José Miguel Contreras a la cabeza como principal asesor, trabaja en cerrar las contrataciones que se persiguen. La prioritaria, la de Javier Ruiz, un activo principal de La 1 de RTVE que La Séptima desea como una de sus caras más reconocidas. Además, su función iría mucho más allá de ser presentador de un espacio de información y análisis. El objetivo es que el valenciano adquiera un poder de decisión en la creación y en el progreso del proyecto.

Sin duda, de sustanciarse este 'robo' de gran calado, para RTVE supondría un fuerte terremoto en sus mañanas. El comunicador ha contribuido enormemente a disparar en audiencias 'Mañaneros 360', desbancando a la competencia y alcanzando una posición de liderazgo imbatible y hegemónico desde pocas semanas después de su llegada a un formato que, previamente, no pasaba del 8% de share con regularidad.

Y como en la corporación pública son muy conscientes del eventual gran golpe, se habría movido una inesperada ficha para retener a toda costa a Javier Ruiz, renovar su contrato y, así, frustrar las pretensiones de La Séptima. Es la nueva información que recoge El Español-Invertia, que habla concretamente de recientes reuniones "al más alto nivel para intentar acercar posturas" entre la dirección de TVE y el presentador.

Jugando la baza de los datos de audiencia y de un protagonismo imparable en la mañana de La 1 que en La Séptima no tendría de entrada, en el ente público buscan que Ruiz reedite su vinculación laboral "por más de una temporada". Según el citado medio, en RTVE "confían" en que todo se resuelva favorablemente para ellos, haciendo presión con ese éxito que cada día cosecha 'Mañaneros'; en cuotas por encima del 15-16% asiduamente y con numerosas emisiones por encima del 18%.

La contraoferta de RTVE ya habría sido trasladada a Javier Ruiz

Al hilo, Invertia señala también que la oferta de renovación de la compañía presidida por José Pablo López ya ha sido trasladada a Javier Ruiz y que éste ha solicitado un pequeño tiempo de reflexión para dar una respuesta en firme a comienzos de agosto. Y es que, previsiblemente, el profesional concluirá la temporada esta semana antes de tomarse unas vacaciones.

Así, RTVE estaría aprovechando que Javier Ruiz no ha rubricado todavía su alianza contractual con SIETE (Servicios Integrados de Entretenimiento Televisivo), que por respeto está aguardando a que culmine su vigente puesto, para moverse y frenar esa salida. En cambio, tal y como sostiene la mencionada publicación, en La Séptima estarían muy tranquilos porque tienen claro que el compromiso del comunicador "es firme", que su fichaje "solo es cuestión de tiempo" y que "en todos los escenarios estará liderando su parrilla en noviembre".

Lo cierto es que, según adelantó El Confidencial, la marcha de Javier Ruiz de RTVE sería consecuencia precisamente del compromiso que adquirió con José Miguel Contreras, el ideólogo de La Séptima, antes de incorporarse a 'Mañaneros 360'. Y es que es de sobra conocida la estrecha relación que existe entre el periodista y el productor, fruto de su anterior etapa en PRISA.

Si finalmente la contraoferta de TVE no es fructífera y Ruiz pone rumbo a la emergente emisora, existe un plan B: Jesús Cintora. Así se explica el baile de presentadores que se prevé para el mes de agosto: mudar a Gonzalo Miró a 'Malas Lenguas' como nuevo conductor y dejar a Marta Flich y Martín Barreiro en 'Directo al grano'. Un movimiento que se entiende mejor ante la posibilidad de que Cintora acabe saltando a 'Mañaneros 360' para reemplazar a Javier durante la próxima temporada.











