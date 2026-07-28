TVE retira uno de sus mayores éxitos en la parrilla: La 1 despide 'El perro andaluz' este jueves al completar su primera temporada

La 1 de RTVE anuncia que la de este jueves 30 de julio será la octava y última entrega de 'El perro andaluz by Manu Sánchez' de la temporada. La cadena estatal concluye la primera tanda de emisiones del programa de humor y entrevistas, que inició su andadura el pasado 11 de junio, y le concede un tiempo de descanso.

Si bien, no está confirmada la fecha de su vuelta a la programación, pero lo más probable es que el formato se reanude con una segunda edición en septiembre, con el arranque del nuevo curso televisivo. De hecho, a través de una promo de temporada, TVE adelanta que 'El perro andaluz' será una de las grandes bazas de otoño. Es decir, su continuidad tras el parón por vacaciones está más que garantizada.

Y no es para menos a tenor de su excelente rendimiento en audiencias. El espacio producido en colaboración con la compañía 16 escalones se estrenó el 11 de junio coincidiendo con el partido inaugural del Mundial 2026, que ha sido fundamental para su posicionamiento. Entonces, debutó con un 15,1% de share y casi 1,3 millones de espectadores de media.

Un éxito que revalidó la semana siguiente, pese a un peor arrastre del fútbol, al crecer incluso con un 15,6% de cuota de pantalla y más de 1,3 millones de fieles. Un indicativo que venía a refrendar el acierto de La 1 de RTVE dando luz verde a esta nueva apuesta con el reconocido humorista andaluz. El récord se registró en la cuarta entrega, que alcanzó un 22,5% y más de 1,7 millones de televidentes, aprovechando las herencias de uno de los partidos de España en el torneo. En cambio, su mínimo en miles se dio en la tercera con 711.000 al ofrecerse íntegramente en late night.

Ya sin la influencia del Mundial, los datos de los dos últimos programas de 'El perro andaluz' han bajado a tierra con un 12,5% y un 12,6% de share respectivamente, traduciéndose en una cifra de telespectadores congregados por debajo de la barrera de los 900.000. Aun así, sigue siendo uno de los principales valores del canal público en horario de máxima audiencia y líder absoluto. A la espera de conocer la acogida de su último episodio de la temporada, la media es de un gran 16,7% y más de 1,2 millones de seguidores.

Así han marchado las audiencias de 'El perro andaluz' en estas siete semanas en TVE:

Programa 1 - 15,1% y 1.282.000

Programa 2 - 15,6% y 1.335.000

Programa 3 - 13,7% y 711.000

Programa 4 - 22,5% y 1.745.000

Programa 5 - 21,8% y 1.071.000

Programa 6 - 12,5% y 831.000

Programa 7 - 12,6% y 896.000

MEDIA: 16,7% y 1.268.000

Los tres posibles recambios del programa de Manu Sánchez en La 1

Con su despedida de carácter temporal, 'El perro andaluz' dejará un enorme vacío en la noche del jueves. No obstante, La 1 de RTVE tiene en cartera tres productos pendientes de lanzamiento que viene promocionando para "muy pronto" y que podrían ser el recambio. Por un lado, 'La Storia', serie extranjera de la RAI (la tele pública italiana) que consta de una primera temporada con 8 capítulos en total y que está basada en la famosa novela de Elsa Morante sobre una madre judía oculta en la Roma de la II Guerra Mundial.

Por otro, TVE también ceba el estreno de '¡Cuánta guerra!' con la periodista Conchi Cejudo, que debutará como presentadora de televisión de la mano de este proyecto. Se trata de un formato en el que diferentes personalidades del ámbito de la comunicación y la cultura visitan junto a Cejudo diversos escenarios de la Guerra Civil, descubriendo en tiempo real lo que ocurrió a sus abuelos y qué supuso para ellos el conflicto bélico. En cada episodio, Conchi Cejudo y su invitado protagonizan una road-movie en la que seguirán el periplo de su antepasado. Será un viaje intenso en lo físico y lo emocional compartido con la audiencia.

Entretanto, La 1 también ha intensificado la promoción de 'Ordena tu vida', un formato de éxito internacional que ha revolucionado el género de la organización y transformación del hogar, con una propuesta familiar, inspiradora y cercana. En cada episodio, comandado por Inés Hernand, el programa ayudará a una familia a transformar completamente su hogar: desprenderse de los objetos acumulados, reorganizar cada rincón, convertir espacios caóticos en hogares prácticos, acogedores y sin estrés, trasladando todas sus pertenencias a un trastero y decidiendo qué conservar y qué dejar ir para siempre.