RTVE perderá a Javier Ruiz tras completar la temporada: La Séptima prevé cerrar su fichaje de forma inminente

Tras semanas de rumores que han apuntado a la salida de Javier Ruiz de RTVE para dar el salto a La Séptima, la nueva cadena de la TDT impulsada por el periodista y empresario José Miguel Contreras, El Televisero ha podido verificar por fuentes de toda solvencia que la previsión es que el fichaje se cristalice de forma inminente.

En ese sentido, El Confidencial ha avanzado que la negociación entre el consorcio SIETE (Servicios Integrados de Entretenimiento Televisivo) y Ruiz se encuentra en "una fase decisiva"; información que ha corroborado este portal en las últimas horas. Así, lo que se espera que ocurra es que el popular comunicador firme el contrato en los próximos días para incorporarse al desarrollo de un proyecto que echará a rodar el próximo 5 de noviembre tal y como confirmó oficialmente el propio canal en su primer spot corporativo.

No ha sido fácil, pero ya estamos aquí.

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El 5 de noviembre de 2026 en todas tus pantallas. pic.twitter.com/lGVsQdg5lS — La Séptima TV (@la_septima_tv) July 7, 2026

Por respeto a su todavía vigente puesto en las mañanas de RTVE, la intención es que la transición se materialice de manera natural. Por tanto, según ha confirmado El Televisero, la idea es aguardar a que Javier Ruiz culmine su etapa con la Corporación presidida por José Pablo López para rubricar dicha alianza contractual. Ese cierre de era se producirá, previsiblemente, la última semana de julio. Recordemos que Vozpópuli apuntó al día 30.

Con todo, el periodista pondrá fin a su brillante trayectoria en La 1 tras 15 meses como presentador de 'Mañaneros 360'; programa que, junto a la reformulación de contenidos en abril de 2025, ha contribuido a disparar en audiencias, desbancando a la competencia y alcanzando una posición de liderazgo imbatible y hegemónico. Este adiós, que se hará efectivo -insistimos- muy pronto, ya es conocido por La Cometa TV, la productora que realiza el formato, y por la dirección de TVE.

De hecho, según ha adelantado El Confidencial, la salida de Javier Ruiz de RTVE es consecuencia del compromiso que adquirió con José Miguel Contreras, el ideólogo de La Séptima, antes de fichar por 'Mañaneros'. Y es que es de sobra conocida la estrecha relación que existe entre el periodista y el productor, fruto de su anterior etapa en el grupo PRISA.

No obstante, Ruiz no será director editorial de la emergente cadena como así se ha publicado en algunos medios de comunicación. Eso sí, su función en La Séptima irá mucho más allá de ser presentador de un espacio de información y análisis, las dos líneas maestras sobre las que va a pivotar este proyecto. El objetivo es que el valenciano posea un poder de decisión en la creación y en el progreso del mismo. Todo un reto que asumirá con ilusión.

Sin duda, este movimiento televisivo de gran calado supone un fuerte terremoto (y golpe) para RTVE, cuyos máximos responsables están explorando alternativas para suplir el enorme vacío que dejará Javier Ruiz de cara al nuevo curso televisivo. Uno de los nombres que se habría puesto encima de la mesa, según señaló Vozpópuli, sería Jesús Cintora, que triunfa cada tarde al frente de 'Malas Lenguas' y que también presenta con éxito 'Malas Lenguas Noche' en el prime time de los sábados en La 2. De constatarse, sería el reemplazo más razonable.