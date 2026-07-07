Ahora si que sí ya es oficial. La Séptima, el nuevo canal de la TDT, que cuenta con el grupo de accionistas de Prisa (Adolfo Utor, Diego Prieto y Andrés Varela), como ideólogos ya tiene fecha de lanzamiento y nombre confirmado.

Después de que el gobierno concediera la licencia el pasado mes de mayo y de que esta semana publicara en el BOE el 5 de noviembre como fecha para el cambio de MUXes de la TDT y del lanzamiento de la cadena, este martes La Séptima ha abierto sus redes oficiales y ha lanzado primera promo oficial.

"No ha sido fácil. Pero ya estamos aquí", aseguran en dicha promo. "Avanzar no es pensar igual, es saber escucharse. Toda la actualidad. Todo el día. En directo", añaden en lo que supone toda una declaración de intenciones con la que avanzan la intención de que la cadena esté centrada en la actualidad las 24 horas del día recuperando el espíritu de CNN+ y como gran rival del Canal 24 horas de RTVE.

Asimismo, confirman el 5 de noviembre como la fecha del lanzamiento de La Séptima en la TDT. Lo hacen además avanzando que se podrá seguir en todas las plataformas desde la televisión hasta el móvil pasando por el ordenador y la tablet haciéndose así accesible para todo tipo de públicos.

No ha sido fácil, pero ya estamos aquí.

Toda la actualidad. Todos los días. En directo.

El 5 de noviembre de 2026 en todas tus pantallas. pic.twitter.com/lGVsQdg5lS — La Séptima TV (@la_septima_tv) July 7, 2026

¿Javier Ruiz, el primer gran nombre para La Séptima?

Recientemente, José Miguel Contreras, uno de los fundadores de La Sexta y que está ejerciendo de asesor de la nueva cadena, avanzó en una entrevista en Servimedia los planes con este nuevo canal. "Lo que tenemos que hacer es crear un grupo de gente que molen mucho", dijo sobre las caras que formarán parte de la parrilla de La Séptima. Además llegó a hablar de que iban a contar con ocho caras muy reconocidas por la audiencia.

En las últimas semanas han sonado muchos rumores al respecto sobre los fichajes de rostros que forman parte de RTVE como Silvia Intxaurrondo, Javier Ruiz o Jesús Cintora así como el de Ángels Barceló. Pero si hay un favorito claro ahora mismo es el presentador de 'Mañaneros 360'. Y es que según Vozpopuli, el periodista ya se habría reunido con RTVE para anunciar su marcha a finales de este mes.