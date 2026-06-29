SIETE, el nuevo canal de la TDT, anuncia el mes de lanzamiento con ocho caras potentes formando una "magnífica alineación"

Pese a que aún no cuenta con nombre oficial, SIETE, o el proyecto que aspira a convertirse en la "séptima cadena de televisión en España" ya tiene trazada su hoja de ruta para desembarcar en la TDT este otoño, concretamente en el mes de octubre con "ocho caras potentes" del panorama mediático. Así lo ha adelantado José Miguel Contreras, fundador de Globomedia que ejerce como asesor y líder de este nuevo y ambicioso canal que promete "revolucionar" la oferta actual.

Durante una reciente entrevista con Servimedia, el asesor del proyecto ha adelantado más detalles sobre este nuevo canal que, en principio, tendrá un perfil informativo centrado en tertulias y debates, con presentadores y comunicadores plurales. Así, Contreras se ha sincerado sobre las negociaciones que están llevando a cabo para conformar su plantel de presentadores y colaboradores.

"Estamos hablando con todo el mundo para ver quién está disponible la temporada próxima. La reacción que tenemos es bastante buena. El proyecto en principio cae simpático", ha adelantado el cerebro tras SIETE, acrónimo con el que ha sido designado el canal a la espera del anuncio de su nombre oficial. Cabe destacar que el inicio de sus emisiones coincidirá de lleno con el inicio del ciclo electoral de 2027.

José Miguel Contreras se pronuncia sobre los grandes fichajes de SIETE, el nuevo canal de TDT que aterrizará en octubre: "No vamos a tener problema"

José Miguel Contreras asegura así que pretenden cerrar la lista de fichajes "en un mes como muy tarde" y que ante todo buscan "matar los personalismos", es decir, que este nuevo proyecto no se convierta en un mero escaparate de egos. "No vamos a tener problema para tener una magnífica alineación", ha adelantado el asesor al citado medio, profundizando en el tipo de perfiles que buscan para esta nueva apuesta en la TDT.

"Lo que tenemos que hacer es crear un grupo de gente que molen mucho", ha adelantado el líder de SIETE, explicando que junto a los grandes rostros conocidos que se unan al proyecto estarán "influencers", "voces nuevas" y gente implicada en distintas "iniciativas de comunicación distintas". Contreras insiste en que su principal intención tras el elenco que están conformando para su programación es que el espectador piense: "¡Qué pandilla más buena. A mí me gustaría formar parte de ese grupo!".

En cuanto al desembolso que han fijado de cara a este nuevo proyecto a la hora de reclutar a sus "estrellas", el que fuera uno de los directivos de La Sexta en sus orígenes ha rebajado las expectativas. "Los periodistas de verdad no ganan mucho dinero, no tienen tratamiento de estrellas y, por tanto, las cifras que se barajan de los muy potentes, siendo altas, no son comparables a lo que ganan las grandes figuras del entretenimiento de prime time", ha adelantado Contreras.

Sobre su estreno y el nombre con el que finalmente desembarcarán en el mapa de la TDT, que se hará público "en los próximos días", el líder de SIETE ha advertido sobre la problemática que conlleva su llegada a la lista de canales, que debe producirse obligatoriamente seis meses después de la concesión de la licencia. "Nosotros vamos a ocupar una silla donde están todos los canales... Ellos se tienen que mover a otras sillas, hasta que no se levanten y se vayan no podemos sentarnos", ha señalado en referencia a RTVE, Atresmedia y Mediaset.

Ese "cambio de sillas" se producirá en el denominado "día R", es decir, durante la próxima resintonización de la TDT, que tendrá lugar entre el próximo 15 de octubre y 15 de noviembre. Será entonces cuando TVE, Antena 3 y Telecinco comiencen sus emisiones en ultra alta definición, liberando el hueco necesario para acoger este nuevo proyecto.